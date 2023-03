Sangiovannese-Us Grosseto, la parola al vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini

A prendere posizione sull'Us Grosseto è direttamente il vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini. E lo fa senza mezze parole, anche e soprattutto nella considerazione del fatto che era presente alla trasferta biancorossa a San Giovanni Valdarno.

Grosseto: "L'Amministrazione comunale intende esprimere sostegno nei confronti della società biancorossa, ed esterna tutto il proprio disappunto per quanto accaduto nel corso della trasferta a San Giovanni Valdarno.





La partita, terminata sull'1 a 1, è iniziata con oltre mezz'ora di ritardo a causa dei tentativi di riportare alla regolarità l'altezza della traversa delle porte. Le misurazioni effettuate prima dell'inizio della gara, avevano infatti riscontrato le traverse più basse di dieci centimetri rispetto al regolamento. Una volta riscontrata la situazione, alcuni operai e giocatori della Sangiovannese hanno realizzato una specie di trincea nell'area di porta, pensando così di far risultare a norma l'altezza della traversa.

Una situazione paradossale che costituisce non una singolarità, non un episodio, ma una palese irregolarità rispetto ad un corretto svolgimento della partita. Insomma sbassamento del terreno proprio sotto la porta, invece di alzare le traverse. Vogliamo quindi rappresentare il disappunto di una città che merita il massimo rispetto anche attraverso la squadra calcistica che ne porta il nome. L'Amministrazione comunale intende rappresentare la propria vicinanza alla società biancorossa che presenterà un condivisibile ricorso teso ad evidenziare uno scorretto svolgimento della gara", Bruno Ceccherini, vicesindaco città di Grosseto.