San Vincenzo, Sei Toscana: “Raccogliamo con senso di responsabilità ogni osservazione, lavoriamo per un servizio sempre più efficace”

San Vincenzo: Sei Toscana conferma la piena disponibilità al confronto con l’Amministrazione comunale di San Vincenzo per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta rifiuti, soprattutto in vista dei periodi di maggiore afflusso. Durante le recenti festività, le problematiche riscontrate in alcune, circoscritte, postazioni sono state subito risolte e tuttora monitorate. Per una gestione rapida e precisa delle segnalazioni, il Gestore invita ad utilizzare i canali ufficiali: numero verde 800 127 484, sito www.seitoscana.it e app Iren Ambiente.

Grazie alla riorganizzazione avviata nei mesi scorsi, la raccolta differenziata ha registrato un 84% lo scorso febbraio, rispetto al 46% del 2024. Un risultato che conferma la validità del sistema e l’impegno della cittadinanza. Coloro che non hanno ancora ritirato la 6Card, necessaria per accedere ai nuovi cassonetti, possono farlo ogni mercoledì allo sportello Tari di via Matteotti 52/A o nelle aperture straordinarie di sabato 27 aprile e sabato 4 maggio, dalle 9.30 alle 12.30.

Sei Toscana continuerà a operare con serietà e attenzione per un servizio sempre più efficiente e vicino alla comunità.

Lorenzo Tilli