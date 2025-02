San Valentino sarà dolcissimo al Bar Centrale di Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Sì, il Bar Centrale a Porto Santo Stefano anche per il prossimo 14 febbraio San Valentino si distingue di più dagli altri grazie al suo caffè con schiuma rossa e tanti cuoricini che la bella e sorridente Pamela Nocenti proprietaria con Stefano Mascioli e la sua collaboratrice Stella Fronzoni, hanno ideato e realizzato per l’occasione speciale degli innamorati e Marta Collantoni, la bravissima pasticcera del locale, sta confezionando delle bellissime torte a forma di cuore, una in particolare è piaciuta molto al comandante Daniele Busetto di Artemare Club, assiduo avventore, per la rosa che ricorda il Tango, fiore che il ballerino offre alla sua tanghera e se è squisito come quello della torta ancora più gradito. L’elegante locale di Porto Santo Stefano è tornato ai bei tempi del passato quando specialmente i forestieri si davano lì l’appuntamento all’Argentario, si dicevano “ci vediamo da Fuga” con il cognome dell’allora proprietario Oreste del Bar Centrale e da un anno non è raro rivedere attrici e attori famosi, famosi imprenditori. Visitazione da non perdere specialmente in questo periodo sentimentale, parole di Artemare Club, anche per le deliziose “tette delle monache”, paste da leccarsi le dita della raffinata caffetteria pasticceria che avranno anche qualche motivo a sorpresa dedicato a San Valentino!