San Valentino: rose, cioccolatini… ma è solo una festa commerciale?

Grosseto: Il 14 febbraio, oggi per i più distratti, è il giorno dedicato all’amore, un’occasione in cui coppie di tutto il mondo si scambiano regali, fiori e dolci pensieri. Ma San Valentino è davvero una celebrazione sincera dei sentimenti o è solo una trovata commerciale?

Romanticismo autentico o business?

Da un lato, c’è chi lo considera un momento speciale per fermarsi dalla frenesia quotidiana e dedicare attenzioni alla persona amata. Una cena a lume di candela, un bigliettino scritto a mano, un gesto carino: piccoli dettagli che rendono la giornata magica.

Un’operazione di marketing?

Dall’altro lato, c’è chi crede che San Valentino sia solo un’ottima occasione per far vendere più fiori, cioccolatini e gioielli. I prezzi salgono, le pubblicità si moltiplicano e tutto sembra spingere a "comprare per dimostrare l’amore". Ma è davvero necessario? L’amore non dovrebbe essere celebrato ogni giorno, con piccoli gesti spontanei?

Dite la vostra!

Siete tra quelli che amano festeggiare San Valentino o lo considerate solo una trovata commerciale? "Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti"

foto: pexels.com licenza