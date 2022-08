annuncio Attualità San Rocco a Marina ordinanza divieto vendita bevande in vetro per asporto 16 agosto 2022

Redazione Grosseto: In occasione delle celebrazioni per la festa patronale della frazione di Marina di Grosseto previste per oggi, 16 agosto 2022, il sindaco di Grosseto, con propria ordinanza, ha emesso il seguente divieto: dalle ore 21,00 del giorno 16 Agosto 2022 alle ore 02,00 del giorno 17 agosto 2022, nel centro abitato di Marina di Grosseto, è fatto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, presso gli esercizi pubblici e commerciali e presso ogni altra analoga struttura di vendita e somministrazione (quali circoli privati, spacci interni, mense, strutture ricettive, esercizi artigianali, ecc.), anche in forma ambulante o con forme automatiche di distribuzione.

In caso di inosservanza a quanto previsto dall'ordinanza, sarà erogata la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00- ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

