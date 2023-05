San Marino si impone 4-2 in gara due contro il Big Mat Bsc

Buona la prestazione dei biancorossi sul diamante dello Jannella. Gara tre comincerà alle 20.30



Grosseto: I campioni d’Italia si sono imposti 4-2 in gara due contro il Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi biancorossi, guidati dal manager Stefano Cappuccini, hanno però disputato un’ottima partita, mettendo in difficoltà la squadra ospite. Il match ha visto infatti passare in vantaggio il Big Mat Bsc Grosseto nel primo inning, con il primo (e storico) punto in poule scudetto di Diaz. I campioni d’Italia però reagiscono pareggiando i conti nella terza ripresa e portandosi sul 3-1 nella quarta. Nel sesto inning arriva la reazione biancorossa con Rodriguez Reyes che si prende casa base, ma nella settima ripresa i campioni d’Italia siglano il definitivo 4-2. Gara tre comincerà questa sera alle ore 20.30, sempre allo stadio Roberto Jannella di Grosseto.

Successione punti

San Marino: 001 200 1

Big Mat Bsc Grosseto: 100 001 0

Battitori

San Marino: Batista De Jesus 9 (1/3), Ferrini Colmenarez 5 (0/3), Angulo Gamez 4 (0/3), Lino Correa DH (2/3), Celli 8 (1/3), Leonora 3 (3/4), Rosales Motta 2 (1/3), Epifano Duran 6 (1/2), Pulzetti 7 (0/3, Di Fabio 0/0);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (0/4), Diaz 5 (1/3), Rodriguez Reyes 6 (1/2), Scull Zayas 7 (1/3, Cappuccini 0/0), Backstrom 2 (1/2), Cinelli 9 (1/3), Pasquini Sweed 8 (0/3), Luciani 4 (0/2, Milli 0/1), Funzione DH (1/3);

Lanciatori

San Marino: Di Raffaele (W, 4.0 Ip, 2 H, 1 Bb, 4 So), Peluso Rodriguez (1.1 Ip, 2 H, 1 R, 1 Er, 1 Bb, 1 So), Garbella (1.2 Ip, 2 H, 2 So);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (2.2 Ip, 2 H, 1 R, 1 Er, 3 Bb, 1 So), Artitzu (L, 4.1 Ip, 7 H, 3 R, 3 Er, 1 Bb, 6 So).

Arbitro capo: Valfrido Migliorini - Arbitro 1B: Simone Menicucci - Arbitro 3B: Michele De Notta

Foto di Noemy Lettieri.