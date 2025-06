San Giovanni, Giani ai festeggiamenti in onore del santo patrono di Firenze

Il 24 giugno il presidente della Regione, Eugenio Giani, renderà omaggio alla città di Firenze, capoluogo della Toscana

Firenze: Oggi, martedì 24 giugno, Firenze celebra San Giovanni, il santo patrono, e la Regione Toscana, con il presidente Eugenio Giani, omaggerà la ricorrenza.

In calendario ci sono diversi appuntamenti. Tra questi, al mattino, vi saranno alle 8.30 il corteo degli Omaggi e alle 9.00 l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi in piazza della Signoria. Alle 9.30 si svolgerà invece l’Offerta dei Ceri. Alle 10.30 si terrà la messa solenne nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore in onore del patrono con l’arcivescovo Gherardo Gambelli.

Nel pomeriggio, alle 17.00, in Arno si svolgerà il Palio remiero di San Giovanni. Alle 18.00, in piazza Santa Croce, i Rossi di Santa Maria Novella ed i Verdi di San Giovanni si sfideranno nella finalissima del calcio storico. La finale sarà preceduta dal corteo della Repubblica fiorentina.

In serata, a partire dalle 21.00, sul lungarno della Zecca Vecchia, si svolgeranno infine i Fohi, appuntamento assai suggestivo, che con la loro magia di fuochi pirotecnici, luci e giochi di riflessi, che renderanno a Firenze l’incanto della storia e delle sue tradizioni.