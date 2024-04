Salvaguardia di spiagge e pinete: partiti lavori di ripascimento in prossimità foce dell'Albegna

Berardi: «Interventi fondamentali per proteggere il nostro ecosistema»



Orbetello: Partiti i lavori per il ripascimento dell'arenile a ridosso della foce del fiume Albegna, che danno ufficialmente il via agli interventi previsti dal lotto numero 2 e che vanno ad aggiungersi ai lavori terminati nel 2023: «Un intervento molto importante – secondo l'amministrazione comunale lagunare – volto alla salvaguardia delle nostre spiagge e pinete».

I lavori, partiti nei giorni scorsi, sono un'anticipazione degli interventi previsti dal lotto 2 e prevedono un investimento di 199 770,06 euro stanziati dalla Regione Toscana: «Secondo la tabella di marcia prevista – chiarisce il delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi – i lavori dovrebbero terminare entro maggio e si inseriscono nell'ambito del progetto esecutivo “Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello per cui la Regione ha devoluto 2 milioni e mezzo di euro e del quale il Comune è il soggetto attuatore».





Il quadro delle esigenze è stato definito, sulla base di uno studio morfodinamico, dalla Regione Toscana nell’ambito di un progetto preliminare in cui venivano analizzate diverse soluzioni e l'ipotesi più efficace e di minor impatto per combattere l’erosione costiera del Tombolo di Campo Regio (tratto di estensione circa 2,8 km) e del Tombolo della Giannella (tratto di estensione circa 1 km) prevede la suddivisione degli interventi in lotti funzionali o fasi di realizzazione:

1. 1) Lotto 1 Tombolo di Campo Regio zona nord, a nord della foce del Fiume Albegna;

2. 2) Lotto 2 Tombolo di Campo Regio zona sud, a nord della foce del Fiume Albegna;

3. 3) Lotto 3 Tombolo della Giannella, a sud della foce del Fiume Albegna.

«E' un intervento importante– chiarisce Berardi – volto alla salvaguardia delle nostre coste, particolarmente delle dune e delle pinete, e alla protezione dell'equilibrio del nostro ecosistema. Il progetto riguarda il Tombolo di Campo Regio, tra il torrente Osa e la foce del fiume Albegna, comprendendo un tratto di costa a nord della foce, per un’estensione di circa 3 Km».

Il primo intervento, completato nel 2023, è il lotto 1 dei lavori previsti per il riassetto del litorale e prevedeva un ripascimento a protezione dell’arenile di Campo Regio mediante la realizzazione di 7 isole soffolte e, per garantire la coerenza del progetto con la programmazione regionale, l’esecuzione di alcuni lavori opzionali* per la realizzazione di un ripascimento protetto in modo da attenuare i previsti fenomeni erosivi fra isola e isola: «Nell’ambito dell’intervento – aggiunge Berardi - è emersa la possibilità di riutilizzare le sabbie provenienti dall’escavo della foce del canale scolmatore per la realizzazione di ripascimenti** e tale opportunità di gestione è stata esaminata nell’ambito di un incontro fra Regione Toscana, Arpat e Comune di Orbetello».

Il riutilizzo delle sabbie provenienti dall’escavo della foce del canale scolmatore***, secondo la relazione tecnica allegata al progetto, consentirà di realizzare parte dei lavori opzionali dell’intervento “Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello Lotto 1” e, quindi, un “congruo” volume di ripascimento volto ad attenuare i previsti arretramenti fra isola e isola registrati anche nelle mareggiate del Novembre 2023.

«In questo stralcio anticipatorio – chiarisce la relazione tecnica allegata al progetto - si prevede di riutilizzare i sedimenti provenienti dall’escavo della foce del canale scolmatore e il loro riutilizzo ai sensi del DM 173/2016 per la riprofilatura della spiaggia del Tombolo di Campo Regio per circa 2.7 Km. A supporto della progettazione esecutiva del lotto 2 dell’intervento sarà sviluppato uno studio meteomarino e morfodinamico di dettaglio. Le attività saranno predisposte con l’ausilio della modellistica numerica sviluppata mediante software DHI, con l’obiettivo di simulare e comprendere le dinamiche di stato attuale e verificare l’efficacia degli interventi di progetto volte a mitigare i fenomeni erosivi in atto».

«I lavori per il completamento del lotto numero 2 inizieranno entro fine anno – conclude il consigliere delegato – nel frattempo Regione Toscana e Genio Civile stanno lavorando al finanziamento del terzo stralcio che riguarda il tombolo di Giannella, per arrivare poi all'ultimo intervento per la messa in sicurezza della spiaggia di Ansedonia».

* (Ai sensi dell’art. 106 c.1. a) del D. Lgs 50/2016)

**(Ai sensi del art. 2 comma d) del DM 173/2016)

*** (Ai sensi del DM 173/2016)

Descrizione dell'intervento

Il progetto si configura, quindi, come uno stralcio anticipatorio del progetto di ripascimento individuato come lotto 2, per cui è prevista una spesa di 199 770,06 euro.

L’intervento di riprofilatura della spiaggia oggetto dello stralcio anticipatorio è, prevalentemente, a completamento dell’intervento “Recupero e riequilibrio del litorale di Orbetello – Lotto 1” e consente il riposizionamento dei sedimenti provenienti dall’escavo del canale scolmatore della cassa d’espansione di Camporegio nelle porzioni di arenile non direttamente protette dalle isole soffolte e, quindi, più esposte alle mareggiate, a protezione del cordone dunale danneggiato dalle ultime mareggiate di Novembre 2023.

Il tratto di intervento è di circa 2,8 km, circa 1.7 Km fra l’isola posta più a nord e l’isola più a sud oltre a circa 1.1 Km di spiaggia non in concessione, fino alla nuova foce del canale scolmatore.

Il progetto prevede la riprofilatura dell’arenile con sabbie per circa 20.000 metri cubi provenienti dall’escavo della foce del canale scolmatore della cassa d’espansione di Campo Regio, attualmente in corso di realizzazione da parte della Regione Toscana.

L’intervento consta di due fasi operative:

Fase “0” - trasporto dei sedimenti dalla foce del canale scolmatore all’areanile oggetto di ripascimento, a cura e spese dell’appalto regionale e addossamento temporaneo del materiale in corrispondenza del cordone dunale secondo le sagome di progetto previste in questa fase, in modo da configurare un intervento secco su secco senza alcuna immersione di sedimenti a mare;

Fase “1” - riprofilatura dell’arenile secondo le sagome di progetto ed i criteri di cui ai lavori opzionali previsto nel progetto “Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello Lotto 1”, già autorizzati ai fini paesaggistici, con versamento dei sedimenti a mare (previa autorizzazione ex art 109 D. Lgs 152/2006).

Successivamente ai lavori di cui alla Fase “0” e previa acquisizione di autorizzazioni e nulla osta necessari, l’impresa esecutrice individuata dal Comune di Orbetello, procederà alla riprofilatura della spiaggia secondo i profili di progetto definitivi della spiaggia (Fase 1) tali da consentire piena agibilità all’arenile in vista della prossima stagione turistica.