Salvaguardia da incendi boschivi, aggiornamento dell’anno 2021

Grosseto: Ieri in Consiglio comunale il vicesindaco ed assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi ha illustrato l’aggiornamento per l’anno 2021 del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco, approvato all'unanimità dall'assemblea. Ogni anno viene predisposto un aggiornamento delle aree interessate da incendi per avere un’adeguata programmazione degli interventi per la salvaguardia.



Sono state individuate 3 aree interessate da incendi o comunque idonee allo sviluppo degli stessi: sono una in località Poggio la Croce, un’area golenale dell’Ombrone ed infine un’area in località Fiumara.

“Riteniamo di massima importanza avere a disposizione un quadro sempre aggiornato delle aree interessate da incendi boschivi o idonee per il loro sviluppo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – perché questo ci permette di produrre un piano operativo per la salvaguardia delle aree del nostro territorio. Ringraziamo quindi il Corpo forestale che periodicamente effettua i rilievi necessari all’aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli”.