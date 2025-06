Saluto estivo con la Dante Alighieri Grosseto: un anno di cultura e convivialità

Si conclude il programma 2024/25 con un pomeriggio di arte, amicizia e nuove collaborazioni

Grosseto: La Dante Alighieri Grosseto annuncia la conclusione del programma di attività 2024/25 in vista della pausa estiva. Durante questo periodo, l'associazione continuerà a segnalare eventuali iniziative. È stato un anno ricco di incontri, dove si sono potute condividere tematiche interessanti, riflessioni significative e momenti piacevoli.

La Dante Alighieri Grosseto ringrazia sentitamente per la costante attenzione e per il numeroso pubblico che ha partecipato, il cui apprezzamento ha incoraggiato l'impegno dell'organizzazione. Le molteplici iscrizioni hanno permesso di arricchire l'offerta culturale per la città e di espanderla sul territorio.

Per chiudere l'esperienza di quest'anno, la Dante Alighieri Grosseto desidera ritrovarsi con tutti per un pomeriggio di saluto e convivialità. Quest'anno, l'evento sarà organizzato insieme all'Associazione culturale Letteratura e dintorni, con la quale sono state consolidate aree di intervento e intensificata la collaborazione.

A rendere il pomeriggio ancora più speciale, alcuni artisti che hanno valorizzato il percorso dell'organizzazione con la loro creatività esporranno opere pittoriche e poetiche.

L'incontro si terrà lunedì 16 Giugno (domani!) presso l'istituto San Lorenzo, in Via Roma 16, che ha gentilmente messo a disposizione la saletta e il giardino, spesso utilizzati per le iniziative. L'appuntamento è alle ore 17:00 e si potrà rimanere fino alle 19:30.

La Dante Alighieri Grosseto tiene molto alla vostra presenza e vi attende con piacere!