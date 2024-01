Salute Salute, Scaramelli (IV): “No a taglio del Fondo per cura Disturbi del Comportamento Alimentare” 10 gennaio 2024

10 gennaio 2024 178

Redazione

Depositata in Consiglio regionale la Mozione che chiede di ripristinare il Fondo per la cura stralciato dal Governo Meloni

Firenze: “Garantire ai giovani della Toscana e alle ragazze e ai ragazzi di tutta l’Italia cura e assistenza nei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”. A chiederlo la mozione del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale che impegna la Giunta a intervenire con urgenza nei confronti del Governo affinché venga ripristinato il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Fondo stralciato dal Governo Meloni. “Con Raffaella Paita Italia Viva ha lanciato anche una petizione - spiega Stefano Scaramelli, presidente del gruppo in Consiglio regionale della Toscana - per ripristinare i 25 milioni di euro stanziati per il Fondo contro i disturbi alimentari. Una vera e propria emergenza sociale. Sono più che raddoppiati i casi di anoressia e bulimia tra i giovani. Il governo Draghi aveva provveduto a stanziare fondi a sostegno delle famiglie che si trovano ad affrontare i disturbi del comportamento alimentare dei figli o delle persone care, mentre il governo Meloni che a parole si professa pro famiglia e pro figli anche stavolta dimostra, nei fatti, di non sostenere né le famiglie né i giovani”. La Toscana vede l’attenzione verso i disturbi del comportamento alimentare con il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, che prevede la rete integrata di servizi sia territoriali che ospedalieri e lo stanziamento di risorse per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, 1.577.500 euro. “La salute, a partire dalle nuove generazioni, ha bisogno - conclude Scaramelli - di maggiori attenzioni e risorse, non di tagli. Di anoressia, bulimia, binge eating, picacismo e di tutte le sfumature meno conosciute dei Disturbi del Comportamento Alimentare si muore. La morte non arriva perché sono malattie incurabili, ma perché non sono disponibili cure tempestive ed efficaci”. Seguici



