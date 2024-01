Salute: Malavasi e Simiani (PD): “Presenta alla Camera PDL, su stop a "casi Improta"

Marco Simiani: “La proposta diventi patrimonio da parte di tutto il Parlamento”



Roma: "Il nostro atto vuole colmare un paradosso normativo su cui il Parlamento è chiamato a riflettere e confrontarsi. Chi ritiene di aver subito un danno grave durante il parto non può aver paura di difendersi perché potrebbe essere costretto a pagare ingenti spese processuali, come accaduto ad Elena Improta, e le conseguenze non possono ricadere sul caregiver che si occupa non solo di suo figlio ma di tante famiglie in difficoltà. Ci appelliamo alla sensibilità di tutte le forze politiche affinchè possano sostenere questa proposta". Lo hanno dichiarato i deputati del Pd Ilenia Malavasi e Marco Simiani in occasione della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge "per evitare altri casi Improta".





Nella conferenza organizzata alla Camera, alla quale ha partecipato anche la stessa Elena Improta, i deputati hanno illustrato la pdl appena depositata dal titolo "Istituzione di un Fondo di garanzia a beneficio delle parti soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento". Nel suo intervento, Improta ha ringraziato "familiari amici e associazioni che si stringono intorno a un progetto di civiltà, una legge di civiltà".

La deputata Malvasi, illustrando il contenuto della pdl, ha evidenziato la "dotazione annua di 5 milioni di euro" per il fondo in questione. "Non abbiamo una conoscenza - ha aggiunto - di quante siano le famiglie, abbiamo cominciato con un cifra importante ma non difficile da coprire". Malvasi ha espresso la volontà di "non alimentare una polemica sulle responsabilità mediche", né quella di "moltiplicare le cause". "Vogliamo garantire - ha proseguito - un diritto democratico alla difesa indipendentemente dalle possibilità economiche". Il deputato Simiani ha concluso: "il nostro obiettivo è che questa Pdl diventi patrimonio di tutto il Parlamento, faremo di tutto per sottoporre la legge alla maggioranza”.

Fonte: Ansa Politica