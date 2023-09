Salute: il cannabidiolo come coadiuvante contro insonnia, ansia e stress

In farmacologia, il cannabidiolo è un composto naturale estratto dalla pianta di Cannabis sativa, noto come CBD. Contrariamente alla sua controparte psicotropa, il tetraidrocannabinolo (THC), il CBD è un composto che non provoca gli stati di euforia e di eccitazione mentale tipici del THC. A livello scientifico si sono fatti notevoli passi avanti nell'uso di questa sostanza, che ha dimostrato di agire sul sistema nervoso, in particolare sul sistema endocannabinoide, che è stato scoperto negli anni Settanta. Da allora, tutte le ricerche condotte sul CBD hanno dimostrato un elevato potenziale come coadiuvante nel trattamento di alcune patologie nervose come l'ansia, lo stress e l'insonnia. Lo studio serio e professionale con cui è stato condotto, oltre ai risultati scientificamente confermati, si è guadagnato l'approvazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In questo momento il CBD può essere venduto liberamente e si possono acquistare i migliori prodotti CBD online su Mamakana, uno shop francese di CBD che offre prodotti appositamente selezionati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.



L'azione del CBD sul sistema endocannabinoide

Nell'organismo umano è presente, tra i suoi sistemi naturali, un complesso sistemico di comunicazione tra tutte le cellule che compongono gli organi e i tessuti del corpo; si tratta del sistema endocannabinoide e la sua funzione è quella di bilanciare i processi metabolici e ottimizzare ogni funzione corporea, in particolare sul sistema endocrino e immunitario, oltre a moderare le funzioni cerebrali. Tra le funzioni fisiologiche regolate dagli endocannabinoidi vi sono il dolore, il sonno, l'umore e persino l'appetito. Benché l'organismo produca i cannabinoidi di cui ha bisogno, in alcuni casi specifici è necessario ricorrere ai cannabinoidi esterni, come il CBD, per supplire alla loro carenza, come in certi casi di stati di alterazione. Infatti, il sistema endocannabinoide si attiva in condizioni di benessere e rilassamento e contribuisce a stabilizzare l'equilibrio psicofisico dell'organismo. In questo senso, una caratteristica tipica del CBD è la sua azione rilassante e ansiolitica, senza influire sul comportamento.

Benefici del cannabidiolo

Riduzione del dolore e dell'infiammazione

Una delle virtù più riconosciute del CBD è il suo potenziale di mitigare il dolore e ridurre l'infiammazione. Grazie alla sua comprovata interazione con i recettori del dolore nel cervello e nel sistema immunitario, l'uso terapeutico del CBD porta a un efficace sollievo dal dolore cronico e acuto. Ciò lo rende un'opzione interessante per chi soffre di determinate patologie come l'artrite, l'emicrania e i dolori muscolari. In questo senso, il CBD può offrire un approccio più naturale e delicato alla gestione del dolore rispetto agli antidolorifici tradizionali. In termini di infiammazione, il CBD è in grado di creare un equilibrio nella risposta immunitaria dell'organismo e di ridurre gli agenti infiammatori.

Controllo dell'ansia e dello stress

Lo stress e l'ansia sono questioni che interessano un numero crescente di persone in tutto il mondo. È qui che il CBD ha dimostrato la sua efficacia. È stato infatti dimostrato come esso sia in grado di regolare la risposta del cervello allo stress, il che può contribuire a ridurre l'ansia e a migliorare l'umore. Diversi studi hanno sostenuto l'idea che il CBD possa essere efficace nel trattamento di disturbi d'ansia come il disturbo di angoscia generalizzato e incontrollabile, il disturbo da stress post-traumatico o gli episodi di panico.

Favorisce il sonno ristoratore

Non c'è dubbio che un sonno di qualità sia essenziale per la salute generale. È in questo ambito che la soluzione naturale del cannabidiolo svolge un ruolo importante. Nel mondo molte persone soffrono di disturbi del sonno, che a loro volta causano malattie del sistema nervoso. In questo contesto, gli studi sul CBD hanno dimostrato la sua efficacia nel migliorare la qualità del sonno e nel regolare il ciclo naturale degli stati di veglia e sonno, rendendo il riposo più tranquillo. Ciò può essere dovuto alla sua capacità di alleviare l'ansia e il dolore, due fattori che spesso possono interferire con un sonno salutare.

Nuovi progressi nel trattamento dei disturbi neurologici

La ricerca sul CBD prosegue e continua a far luce sulla sua potenziale capacità di aiutare le persone che soffrono dei disturbi neurologici. Ad esempio, il cannabidiolo è stato studiato nel contesto dell'epilessia e un farmaco a base di CBD è stato approvato dalla FDA per trattare alcuni tipi di epilessia infantile. Inoltre, sono in corso promettenti ricerche su come il CBD possa essere utile nel morbo di Parkinson e in altre patologie neurologiche.

Conclusione

La continua evoluzione della ricerca sul CBD rende sempre più evidenti le immense possibilità che questo composto può offrire in termini di benessere e salute alle persone affette da disturbi neurologici: dall'alleviare il dolore e l'ansia al migliorare il sonno e la salute mentale.