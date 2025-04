Salute. I consigli dell’Asl Toscana sud est per prevenire i rischi alimentari durante gite e pic-nic

La prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti è una delle attività centrali dell’Asl che opera sui controlli, ma anche fornendo alla cittadinanza una corretta informazione sui comportamenti da adottare

Grosseto: Con l’arrivo della bella stagione aumentano le occasioni per trascorrere il tempo all’aria aperta, tra gite fuori porta, escursioni, pic-nic e vacanze. Tuttavia, l’aumento delle temperature e alcune abitudini tipiche di questo periodo possono favorire la comparsa di rischi legati al consumo di alimenti non sicuri o mal conservati. La prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti è una delle attività centrali dell’Asl Toscana sud est, che opera non solo attraverso i controlli sugli operatori del settore alimentare, ma anche fornendo alla cittadinanza una corretta informazione sui comportamenti da adottare.

«Nel preparare i pasti per un pic-nic, è importante non impacchettare gli alimenti quando sono ancora caldi. Devono essere prima refrigerati e trasportati in contenitori termici idonei – spiega il direttore dell’Area dipartimentale igiene pubblica e nutrizione, Nicola Vigiani (foto) - È consigliabile suddividere le porzioni prima della partenza, in modo da evitare manipolazioni eccessive soprattutto quando non si ha acqua a disposizione per lavarsi le mani. Particolare attenzione va posta nella preparazione di piatti più complessi come insalate di pasta o di riso: è essenziale raffreddare adeguatamente pasta e riso prima di aggiungere altri ingredienti e non utilizzare alimenti crudi che, per sicurezza, dovrebbero essere cotti, come ad esempio i wurstel».

«Per godersi al meglio la bella stagione in arrivo, bastano poche ma fondamentali precauzioni: salute e sicurezza alimentare cominciano dalle nostre scelte quotidiane – evidenzia il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, Giorgio Briganti- Durante le escursioni in campagna, è fondamentale non raccogliere né consumare bacche, frutti o funghi di cui non si conosce l’identità, per evitare intossicazioni potenzialmente gravi. Anche i barbecue e le grigliate richiedono alcune precauzioni. La cottura deve essere uniforme e completa, evitando di carbonizzare la carne, poiché questo può portare alla formazione di sostanze potenzialmente cancerogene. È inoltre importante utilizzare esclusivamente combustibili naturali, evitando di bruciare legna trattata con vernici o altre sostanze chimiche».