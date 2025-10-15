Salute: ecco il terzo defibrillatore per il territorio di Capalbio

Lo strumento, donato da ToscanaTLC e dal suo amministratore Matteo Angeloni, è stato installato al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige

Capalbio: Nuovo defibrillatore semiautomatico a Borgo Carige. Un'installazione che arriva dopo quelle a Capalbio, in via Giacomo Puccini, e a Capalbio Scalo, in via Umbria, grazie alla generosità di ToscanaTLC e del suo amministratore Matteo Angeloni. “Un gesto di generosa intelligenza – commenta il sindaco Gianfranco Chelini - e di attaccamento alla comunità. Si tratta di esempio virtuoso di come un’impresa abbia un’anima sociale, capace di realizzare un impianto così importante per la sicurezza della nostra gente”.

Il defibrillatore è stato installato al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Un’occasione speciale alla quale hanno partecipato le eccellenze locali per l’ambito dell’impegno sociale, ovvero la Croce Rossa Italiana e La Racchetta. “Due associazioni – conclude il sindaco - che garantiscono la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Ringrazio sentitamente la ToscanaTLC e Matteo Angeloni per un gesto dal valore inestimabile”.

I tre defibrillatori sono completi di piastre adulti e pediatriche e forniti del relativo armadietto metallico in acciaio al carbonio, con sistema di termoregolazione a resistenza e allarme. “Con questo gesto – dichiara l’amministratore Matteo Angeloni – voglio continuare a contribuire alla salute e alla sicurezza della nostra comunità. Sono davvero felice di aver concluso la terza installazione, mettendo a disposizione di tutti tre strumenti che possono fare la differenza in situazioni di emergenza”.



