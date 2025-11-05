Salute e igiene: primo incontro alla scuola dell’infanzia “I Melograni” con la Farmacia Comunale di Follonica

Follonica: Si è svolto ieri mattina, martedì 4 novembre, il primo incontro del ciclo di appuntamenti dedicati alla salute e all’igiene promossi dalla Farmacia Comunale di Follonica, presso la scuola dell’infanzia “I Melograni” dell’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena

Protagonisti della mattinata sono stati i bambini di cinque anni, coinvolti in un’attività educativa e divertente per imparare le buone pratiche di igiene orale e personale. I piccoli alunni hanno scoperto quali cibi possono danneggiare i denti, come si formano i batteri e, soprattutto, come lavarsi correttamente mani e denti, attraverso giochi e dimostrazioni pratiche.

All’incontro hanno partecipato i professionisti Chiara Dingacci, igienista dentale, e i dentisti Emanuele Dingacci e Guido Dingacci, che con grande entusiasmo hanno guidato i bambini in un percorso di scoperta e consapevolezza sulla salute quotidiana.

Un ringraziamento particolare va al sindaco Matteo Buoncristiani, all’assessore con delega all’istruzione Stefania Turini e al Sociale Sandro Marrini, e alla dirigente scolastica Monica Grandi per la preziosa collaborazione, insieme a tutto il corpo docente per l’accoglienza e l’organizzazione dell’attività.

Hanno preso parte all’incontro anche Paola Venezia, consigliere comunale, e Giacomo Di Giacinto, vicepresidente delle Farmacie Comunali di Follonica.

“È stato bello vedere i bambini così partecipi e curiosi — ha commentato il consigliere comunale Paola Venezia —. Questi progetti dimostrano quanto sia importante lavorare in rete tra scuola, famiglie e istituzioni per far crescere una cultura della salute fin dai primi anni.”

“Siamo molto soddisfatti di vedere questa iniziativa prendere concretamente forma nelle scuole – ha dichiarato Giacomo Di Giacinto, vicepresidente delle Farmacie Comunali di Follonica –. Portare la cultura della prevenzione tra i più piccoli significa investire sul futuro della nostra comunità. La farmacia comunale non vuole essere solo un luogo dove si dispensano farmaci, ma un vero presidio di salute e benessere per tutta la città.”

Il prossimo appuntamento si terrà martedì 11 novembre presso la scuola dell’infanzia Il Fontino, con un nuovo incontro dedicato ai temi dell’igiene e della prevenzione in età prescolare.