Salute degli occhi in estate: i consigli decisivi per prendersene cura

La bella stagione ormai iniziata e, settimana dopo settimana, ci avviciniamo all'estate, il periodo dell'anno in cui fisiologico sfruttare ogni momento disponibile per passare del tempo all'aria aperta.

In queste settimane, normale passare in rassegna le offerte sui solari.

Sono importantissimi, su questo non ci piove, ma necessario fare un passo in più e considerare che, oltre alla pelle, anche gli occhi meritano qualche attenzione in più quando arrivano i mesi caldi dell'anno.

Nel loro caso, oltre al sole, impattano altri fattori di rischio, dalla sabbia, all'aria condizionata impostata a temperature particolarmente basse, senza dimenticare il potenziale impatto negativo della salsedine al mare e del cloro se, invece, si sceglie di prendere il sole in piscina.

Anche le alte temperature da sole possono essere pericolose per gli occhi. Il motivo? La capacità che il caldo ha di provocare l'evaporazione del film lacrimale.

Questa conseguenza puù essere esasperata dall'influenza dei condizionatori e dei ventilatori.

Per scongiurare conseguenze fastidiose come i graffi alla cornea, provocati soprattutto dai granelli di sabbia, le infezioni e la congiuntivite, necessario innanzitutto agire di prevenzione.

Ciò vuol dire acquistare un paio di occhiali da sole, da usare anche quando si sta in città e focalizzandosi fin da subito su prodotti di qualità, certificati e con marchio CE.

Gli occhiali da sole su Vistaexpert, uno degli e-commerce di riferimento quando si parla di ottica, sono un'ottima scelta in quanto permettono di combinare il criterio appena citato con l'ampia gamma di alternative estetiche e di stile.

La qualità e la sicurezza sono la base.

Per avere la certezza di scegliere un occhiale davvero in grado di proteggere in estate, per bene sapere che non tutte le lenti scure sono uguali.

Se, per esempio, si sa già che ci si dedicherà a sport come il beach volley, bene avere a portata di mano un paio di occhiali con lenti molto scure.

Queste ultime non sono invece adatte quando si guida.

In tale occasione, meglio orientarsi verso un occhiale con lente a tinta media, con una capacità di assorbimento della luce tra l'80 e il 90%.

Oltre al ricorso agli occhiali da sole, esistono diversi altri espedienti utili a proteggere gli occhi in estate.

Da portare con sè in vacanza sono anche le lacrime artificiali, da mettere prima di indossare gli occhiali.

Qualora negli occhi dovessero entrare corpi estranei come i granelli di sabbia, prioritario non toccarsi e nemmeno intervenire con pinzette, pericolose e inutili anche se pulite.

Bisogna invece procedere all'applicazione di una pomata oftalmica, in modo da prevenire l'insorgenza di infezioni e da riuscire, nel contempo, a riparare i danni alla cornea.

Per ridurre alla base il rischio di avere a che fare con queste fastidiose evenienze, opportuno tenere gli occhiali da sole anche quando si passa il tempo sotto l'ombrellone e, se gli occhi sono particolarmente sensibili perchè chiari, utilizzare un cappellino con visiera, alleato prezioso per proteggere gli occhi nelle ore centrali della giornata pure quando si è in città.