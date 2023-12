Salute: Coldiretti, un lavoratore su tre colpito da malattia della pelle dovuta a radiazioni sole

I risultati del progetto Asl Toscana Sud Est Dipartimento Grosseto e Inal saranno presentati mercoledì 13 dicembre alle ore 10.00 nella sede di Coldiretti in via Roccastrada.



Grosseto: Più di un lavoratore su tre (38%) è affetto da una malattia professionale dovuta all’esposizione da radiazioni solare come cheratosi ed epiteliomi. A rivelarlo sono i risultati del progetto di prevenzione, tutela e riconoscimento promosso dall’Usl Toscana Sud Est ed Inail in collaborazione con Epaca Coldiretti Grosseto che saranno presentati mercoledì 13 dicembre alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni di Coldiretti in via Roccastrada, 2. L'esposizione alle radiazioni solari è uno dei fattori di rischio importanti per l'insorgenza dei tumori della pelle e sono considerati “gruppi ad alto rischio” tutti coloro che lavorano all'aria aperta come gli agricoltori (ma non solo).

Alla presentazione, aperta dai saluti del direttore provinciale Coldiretti Grosseto, Milena Sanna, partecipano in qualità di relatori: Domenico Viggiano (Direttore Area Dipartimento Prevenzione Igiene Sicurezza nei luoghi di lavoro Usl Toscana Sud Est), Lucia Bastianini (Responsabile Ufficio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Dirigente Medico Usl Toscana Sud Est Dipartimento di Grosseto), Gabriella Camilli (Responsabile provinciale Epaca Grosseto), Filippo Palumbo (Responsabile Inail di Grosseto), Francesco Burlin (Responsabile Nazionale Coordinatore Medico Legale Epaca), Enrico Vallini (Consulente Direzione Generale Epaca). Le conclusioni sono affidate al presidente provinciale, Simone Castelli.