"Salotto Rossini" per il MIGF a Follonica

Follonica: E' inserito nel MIGF-Mantovani International Guitar Festival organizzato dal Comune di Follonica in collaborazione con l’Associazione LiveArt sotto la direzione artistica del M° Fabio Montomoli, il concerto di mercoledì 19 Marzo alle– ore 21,15 al Museo Magma di Follonica. Una serata speciale con due parti emozionanti, il giovane chitarrista francese Ysè Dastugue vincitore del MIGC 2024, si esibirà in brani freschi e appassionati. Seguirà il Gran Duo Concertante, con Alessandro Nobili-chitarra e Mario Stefano Tonda-fortepiano, che omaggia Rossini con opere dell'800. Una serata indimenticabile di musica e passione. Una serata particolare dove si potranno ascoltare sonorità molto speciali. Dalla concezione moderna della chitarra ad un tuffo nel passato, indietro di 150 anni. Il concerto si articolerà in due parti emozionanti. Nella prima parte, avremo il grande onore di ascoltare il giovane chitarrista francese Ysè Dastugue, vincitore del MIGC 2024, che si esibirà con il suo talento straordinario, portando sul palco l’interpretazione fresca e appassionata delle sue opere.La seconda parte del concerto vedrà protagonista il Gran Duo Concertante, formato da Alessandro Nobili alla chitarra dell’800 e Mario Stefano Tonda al fortepiano. Insieme, offriranno un omaggio musicale all’epoca di Rossini, eseguendo brani che rievocano l’atmosfera e le sonorità di quel periodo affascinante. Una serata indimenticabile, all’insegna della musica e della passione, in un contesto che celebra il genio musicale di Rossini e il giovane talento emergente della chitarra.

