“Salotto di Italo Calvino”. Letizia Serafin, castiglionese doc, apre la rassegna letteraria presentando la sua tesi di laurea su Calvino giornalista e saggista

Castiglione della Pescaia: Italo Calvino è molto conosciuto per i suoi romanzi ed i suoi racconti ai quali, spesso, si sono ispirati musicisti e drammaturghi per la loro attività artistica. Ma Calvino è stato anche un arguto giornalista ed un fine saggista. Letizia Serafin, nella sua tesi di laurea “Ritratto di Italo Calvino giornalista e saggista”, che presenta lunedì 11 settembre alle 18:00 nel giardino della biblioteca comunale in piazza Garibaldi, nel primo incontro del Salotto di Italo Calvino, mette in luce questi aspetti meno conosciuti.

Letizia Serafin è una castiglionese doc. Dopo essersi laureata alla Sapienza di Roma ha lavorato come concierge culturale in vari Hotel. Attualmente affianca Rodolfo Lacquaniti nell’accompagnare gli ospiti del giardino “Viaggio di Ritorno”.

Modera l'incontro Francesca Ciardiello, giornalista professionista e conduttrice dell’emittente televisiva TV9. Autrice della trasmissione “Quante storie vuoi”, nella quale si occupa di arte, letteratura, cinema, musica, approfondendo temi di carattere culturale.

foto di repertorio