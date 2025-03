Salone del libro di Torino: avviso del Consiglio regionale rivolto a piccole e medie case editrici toscane

Domande entro venerdì 14 marzo per partecipare allo stand regionale al prossimo SalTo che si svolge dal 15 al 19 maggio 2025

Firenze: L’Ufficio di Presidenza ha approvato la partecipazione del Consiglio regionale alla XXXVII edizione del Salone internazionale del Libro che si terrà a Torino da giovedì 15 maggio a lunedì 19 maggio 2025, stabilendo che il Consiglio, congiuntamente alla Giunta, diano un’unica voce al “Sistema Toscano” in un apposito stand istituzionale presso i padiglioni del Lingotto Fiere.

Il consiglio regionale ha approvato l’“Avviso di manifestazione di interesse rivolto a piccole e medie case editrici toscane per la partecipazione al Salone internazionale del Libro, Torino 15 - 19 maggio 2025” (All. A) e il modello di rendiconto.

Il Salone internazionale del Libro di Torino (SalTo) rappresenta la più importante fiera dell’editoria italiana e non solo, un’occasione unica per dare visibilità alle realtà del territorio, valorizzare la cultura e la creatività regionale e promuovere al contempo il sistema editoriale toscano; dal mese di ottobre scorso si sono svolti incontri con gli stakeholders dell’editoria toscana, oltre a tavoli di lavoro congiunti tra gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale al fine di raccogliere istanze, suggerimenti, osservazioni in merito all’iniziativa e di verificare il miglior percorso strategico possibile per realizzare la presenza della Regione Toscana all’edizione 2025 del Salone internazionale del Libro di Torino.

Le attività del Consiglio sono rivolte ad assicurare la più efficace programmazione delle iniziative e delle attività sulle buone pratiche del patrimonio culturale e editoriale toscano, delle iniziative di promozione della lettura che rientrano nella programmazione culturale e negli obiettivi dell’Ente, nonché della biblioteca della Regione Toscana “Pietro Leopoldo”, dando al contempo l’opportunità a piccole e medie imprese del mondo dell’editoria toscana di essere presenti all’interno dello stand espositivo regionale, con una selezione di loro titoli e proposte progettuali.

Di prevedere uno spazio riservato a titolo gratuito, in espositori o scaffali presenti nello stand istituzionale della Regione Toscana presso i padiglioni del Lingotto Fiere, per l’esposizione di volumi e pubblicazioni e una compartecipazione economica di euro 300,00, comprensiva degli oneri dovuti per legge, a favore di un massimo di n. 33 case editrici a titolo di rimborso spese forfettario per la partecipazione al Salone del Libro e la realizzazione di eventi ed iniziative approvate dal Consiglio regionale per animare lo stand della Regione Toscana.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025, secondo una delle seguenti modalità: tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it oppure a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio: “Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana”, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. Fa fede la data del timbro postale.