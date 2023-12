"Sali a bordo", Comune ed Emergency collaborano nella solidarietà

Scansano: Il 23 e il 30 dicembre, dalle ore 15:30 alle 19:00, nel Palazzo delle ex scuole elementari in Via XX settembre a Scansano, si potrà salire virtualmente a bordo di una nave impegnata nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale e, con i visori a 360 gradi, assistere a un'operazione di ricerca e soccorso in tutte le fasi, fino allo sbarco in un porto sicuro.

E' una iniziativa che rientra nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Scansano e il Gruppo Locale della Maremma di Emergency.

L'ingesso e la visione sono gratuiti.