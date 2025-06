Salute Salgono le temperature: come difendersi dalle ondate di calore? Le indicazioni e i consigli dell'Asl Toscana Sud Est 19 giugno 2025

19 giugno 2025 130

130 Stampa

Redazione

Grosseto: Con l'estate in arrivo e le temperature già alte, adottare alcune accortezze può essere molto utile per evitare colpi di calore e malori, soprattutto nelle persone anziane o più fragili. Ecco quindi alcuni consigli. Non uscire nelle ore di maggior calore e fare particolare attenzione all'alimentazione, preferendo una dieta leggera, ricca di frutta, verdura e pesce.

Bere molti liquidi, evitando però alcol e caffeina.

In casa è utile rinfrescare i locali alle prime ore del mattino e, durante la giornata, schermare gli ambienti con tende, persiane, veneziane. Evitare bruschi sbalzi termici limitando l'uso dell'aria condizionata e soggiornare negli ambienti più freschi e ventilati.

Se si deve uscire, è bene evitare di farlo nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 17), preferire vestiti in fibre naturali, di colori chiari e non aderenti, e usare occhiali da sole e cappelli. In caso di attività fisica, scegliere le prime ore del mattino o quelle dopo il tramonto. Una buona idea è trascorrere più tempo possibile in ambienti climatizzati come negozi e altri luoghi pubblici.

In caso di spostamenti, se l'auto non ha un impianto di condizionamento è bene evitare di mettersi in viaggio quando le temperature sono più alte, mentre se l'auto è climatizzata, prima di scendere si può regolare la temperatura su valori al massimo di cinque gradi inferiori alla temperatura esterna per limitare lo sbalzo termico. Se l'auto è stata al sole, infine, è bene ventilare l'abitacolo per abbassare la temperatura prima di salire a bordo ed è sempre opportuno avere dell'acqua, utile soprattutto in caso di code o rallentamenti. Non lasciare persone o animali nelle auto parcheggiate al sole, nemmeno per brevi periodi. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Salgono le temperature: come difendersi dalle ondate di calore? Le indicazioni e i consigli dell'Asl Toscana Sud Est Salgono le temperature: come difendersi dalle ondate di calore? Le indicazioni e i consigli dell'Asl Toscana Sud Est 2025-06-19T11:42:00+02:00 300 it Con l'estate in arrivo e le temperature già alte, adottare alcune accortezze può essere molto utile per evitare colpi di calore e malori, soprattutto nelle persone anziane o più fragili. Ecco quindi alcuni consigli. PT2M /media/images/caldo1.jpg /media/images/thumbs/x600-caldo1.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 19 Jun 2025 11:42:00 GMT