Sale l'attesa per sfida di domani tra Grosseto-Livorno. I convocati da mister Cretaz

Redazione Grosseto: Sale l'attesa tra i tifosi per sfida di domani tra Grosseto-Livorno. Questi i convocati da mister Cretaz

PORTIERI: Cirillo Elia, Nannetti Tommaso DIFENSORI: Bruni Leonardo, Bruno Luca, Ciolli Andrea, Crivellaro Stefano, Ferrante Davide, Messini Tommasom Moscatelli Riccardo CENTROCAMPISTI: Battistoni Jacopo, Carannante Gabriele, Caprioli Bruno Sousa, Cretella Riccardo, Diambo Amodou , Pasciuti Lorenzo ATTACCANTI: Aleksic Bojan, Cesaroni Nicolò, Gomes De Pina Alberto, Rotondo Niccolò, Scaffidi Federico L'U.s. Grosseto 1912, comunica che a causa di un guasto al terminale, la biglietteria del Bar Stadio non è funzionante. Invitiamo i tifosi a recarsi presso gli altri punti vendita o a effettuare l'acquisto dei Tickets online su Ciaotickets.com





