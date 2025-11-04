Sagra del Cinghiale di Riparbella: doppio fine settimana e tante novità

Una tonnellata e mezzo di cinghiale in preparazione, le storiche cuoche pronte a mettersi all'opera

Riparbella: “I Sentieri della Tradizione”, è questo il titolo scelto per l’edizione 2025 della Sagra del Cinghiale di Riparbella. Due fine settimana – venerdì 7, sabato 8, domenica 9 e poi 14, 15,16 novembre – ad alta intensità di gusto. Le storiche cuoche Ubaldina, Ottorina e Anna sono pronte a mettersi all’opera: da domani (mercoledì) inizia la preparazione del cinghiale, una tonnellata e mezzo che potrà essere gustato e consumato nei grandi tavoli allestiti nella tensostruttura riscaldata di Largo Carlo Alberto dalla Chiesa.

Con l’organizzazione, come sempre, della Proloco di Riparbella, la 53° edizione della Sagra del Cinghiale proporrà ricette di una volta, vino del territorio e ingredienti provenienti da produttori locali. Appuntamento venerdì e sabato a cena, la domenica anche a pranzo con la possibilità (solo domenica) di usufruire della navetta gratuita per raggiungere il borgo.

Non solo: domenica stand gastronomici dalle 18.30 alle 21 con un menu che mescolerà tradizione e innovazione: al centro del menu ci saranno le zonzellone al cinghiale, da gustare in varie versioni.





La doppia novità

“I Sentieri della Tradizione” non è solo un titolo. Nel corso del secondo week end della Sagra verrà, infatti, inaugurata una rete di nuovi sentieri verdi per scoprire ed esplorare il territorio e fare trekking: 6 sentieri che nascono attraverso un Progetto del Comune di Riparbella insieme a Viaggiatori Lenti, realizzato grazie agli introiti della Tassa di soggiorno e alla sinergia con le attività del territorio.

Si tratta di sentieri ad anello che si intrecceranno tra loro (e con i percorsi verdi di Castellina Marittima) con lunghezze e difficoltà diverse. Ogni sentiero sarà corredato da cartelli esplicativi ed artistici con notizie relative alle zone del territorio che verranno attraversate.

E la Sagra sarà anche l’occasione per celebrare l’ormai imminente ingresso delle specialità riparbelline nella De.co- Denominazione di Origine Comunale che comprenderà la celebre zuppa alla riparbellina, il cinghiale e – l’ultima arrivata – ovvero la zonzellona.

I murales

La Sagra del Cinghiale sarà il momento giusto per ammirarei nuovi murales realizzati durante la seconda edizione del festival “La collina delle Fiabe”, opere di street art firmate da Aris, Giorgio Bartocci, Hitnes, Tellas che sono andate ad aggiungersi a quelli realizzati da Giò Pistone, Zed1, Daniel Munoz, Mina Hamada, Zosen Bandido, Moneyless e Vincenzo Marano Esposito. Partenza dei tour gratuiti dall’ufficio turistico di piazza del Popolo con una guida d’eccezione: Gian Guido Grassi, direttore artistico del festival “La collina delle fiabe”.

https://www.prolocoriparbella.it



