Saggio di Natale della Scuola di Musica "G.Rossi" dell'Associazione Musicale Ceccherini di Orbetello

Orbetello: L’Associazione Musicale Ceccherini di Orbetello è orgogliosa di invitare tutta la cittadinanza ai tradizionali Saggi di Natale della Scuola di Musica "Gustavo Rossi", un’occasione speciale per celebrare insieme il talento e la passione dei giovani musicisti che si esibiranno in un programma variegato e affascinante. I saggi rappresentano infatti un momento di condivisione e di festa che mette in luce il frutto di mesi di impegno, studio e dedizione.

L’appuntamento è fissato per Domenica 15 dicembre presso l’auditorium di Orbetello. Gli spettacoli si terranno in due distinti orari: il primo alle 16.15 e il secondo alle 17.45, per dare a tutti l’opportunità di assistere alle performance di pianoforte, canto e flauto degli allievi della scuola. I giovani musicisti, alcuni dei quali molto giovani, si esibiranno davanti a un pubblico di amici, familiari e appassionati, pronti a mostrare i risultati raggiunti sotto la guida dei loro insegnanti.

La scuola di musica “Gustavo Rossi” è un fiore all'occhiello per la città di Orbetello e per l'intero territorio, con un’offerta formativa che spazia dalla musica classica alla moderna. Gli allievi della scuola che si esibiranno in questa occasione, guidati con passione e competenza dai professori Lucia Presenti (pianoforte), Katia Solari (canto), Giuliano Adorno (pianoforte), Claudia Terramoccia (pianoforte) e Lorena Marzocchi (flauto), si preparano a una serie di performance che spaziano dai brani più tradizionali a quelli di autori contemporanei, offrendo così un programma variegato che saprà conquistare ogni tipo di pubblico.

L’Associazione Musicale Ceccherini, attiva da oltre 25 anni, è un punto di riferimento nella formazione musicale e culturale della comunità. Sin dalla sua fondazione, l'associazione ha avuto un forte impegno non solo nell'ambito dell'insegnamento musicale, ma anche nel campo sociale, cercando di favorire l'inclusione e l'integrazione attraverso la musica, offrendo corsi e progetti che vanno incontro alle diverse esigenze della cittadinanza. La scuola di musica rappresenta quindi non solo un luogo dove imparare a suonare uno strumento, ma anche un ambiente dove si coltivano amicizie, si stimola la creatività e si costruisce un senso di comunità.

I saggi di Natale sono sempre un momento speciale, dove le famiglie degli allievi, ma anche i tanti appassionati di musica che seguono le attività dell’associazione, hanno la possibilità di vedere da vicino il progresso dei ragazzi e di godere della bellezza della musica dal vivo. È un evento che incarna lo spirito del Natale, fatto di emozioni condivise, di crescita e di scambio culturale.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Orbetello, che ha voluto sostenere questa importante iniziativa, dimostrando attenzione e supporto alle attività culturali e formative della nostra comunità.

L’ingresso ai saggi è gratuito, e l’invito è rivolto a tutti: famiglie, amici, appassionati di musica e chiunque voglia trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e della bellezza. La musica, come sempre, si fa ponte tra le persone, e i saggi di Natale della scuola di musica “Gustavo Rossi” sono un’occasione unica per vivere questo straordinario momento di condivisione.

L'Associazione Musicale Ceccherini di Orbetello è pronta a vivere insieme al pubblico un'esperienza unica di arte, cultura e solidarietà, con l'augurio che la musica possa essere un regalo speciale per tutti in questo periodo di festa.