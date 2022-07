Saggio di danza agli Industri con le scuole della Csen

Grosseto: Era davvero tanto il pubblico in sala e sui loggioni, che nel tardo pomeriggio di domenica 3 luglio, nella suggestiva e prestigiosa cornice del teatro degli Industri a Grosseto, ha assistito alla prima rassegna dal titolo “Danza Csen Città di Grosseto”.

Sul palco degli Industri, sotto la regia curata dal coordinatore generale dell’evento, Michael Bruni, assieme agli insegnati Lina Meucci, Angela Scrilli, Lisa Marini, Chiara Cassai, Samuele Longo, Lucilla Amadori, Erika Mosci, hanno danzato in un vortice tra colori, musica e coreografie, tantissimi ragazzi e ragazze provenienti non solo da Grosseto e provincia, ma anche da scuole del livornese. Infatti, all’evento hanno preso parte, oltre che quelle affiliale alla locale delegazione Csen, tra le quali Centro Danza Grosseto, Inside, OMAD, Rosso Amaranto, anche la scuola Lifestyle di Pitigliano e il Centro Danza di Cecina in provincia di Livorno.

“E’ stato un evento storico per lo Csen Grosseto, - dice il presidente Alessio Pernazza – in quanto siamo riusciti per la prima volta a portare su un prestigioso palco come quello degli Industri di Grosseto, gran parte delle scuole danza affiliate alla delegazione del nostro Centro Sportivo Educativo Nazionale”.

“Abbiamo centrato il nostro obiettivo - commenta Michael Bruni, coordinatore generale dell’evento –. Avevamo in mente di creare un mix tra arte, sport e cultura, e con la manifestazione andata in scena domenica ci siamo riusciti. Infatti, per un’ora e mezzo abbiamo assistito a un susseguirsi di emozioni che poi sono stati la chiave del grande successo della serata. Si è infatti passati dalla danza classica all’hip hop, alle danze latino americane, sino ad arrivare alla danza moderna”.

“La rassegna che si è appena conclusa - spiega Alessio Pernazza –, vuole essere la prima di tante altre manifestazioni di danza che lo Csen settore danza ha intenzione di fare, e questa relativa al “Città di Grosseto” è stata resa possibile grazie all’ostinazione e alla forza di volontà degli insegnanti, dei dirigenti, degli atleti/ballerini di tutte le scuole partecipanti, e grazie al contributo dell’assessore alla Cultura, Luca Agresti del comune di Grosseto, che ha concesso il palco degli Industri”.

“La voglia di ripartenza era grandissima, come la voglia di novità e spirito di gruppo nello stare assieme. Il tutto ha funzionato alla perfezione. La delegazione Csen Grosseto, rimane sempre disponibile e aperta per nuove affiliazioni da parte di associazioni che vogliano avvicinarsi al nostro Ente”, conclude Alessio Pernazza.