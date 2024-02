Safer Internet Day alla scuola secondaria di primo grado Bugiani

Follonica: Safer Internet Day, un appuntamento importante per realizzare workshop interattivi per insegnare agli studenti le pratiche di navigazione sicura online, per discutere di temi come la privacy e la gestione delle informazioni personali, promuovere la consapevolezza attraverso poster informativi e incoraggiare la partecipazione degli studenti in attività creative che promuovano un utilizzo sicuro di Internet.



Molti docenti in questa ricorrenza hanno deciso di affrontare queste importanti tematiche con le seguenti modalità:

Simulazioni di Caso: Organizzare scenari simulati in cui gli studenti devono affrontare situazioni online potenzialmente rischiose, incoraggiandoli a prendere decisioni informate.

Discussioni Guidate: Condurre discussioni guidate su temi come la gestione della reputazione online, il cyberbullismo e la consapevolezza delle truffe, per aiutare gli studenti a comprendere i pericoli e sviluppare strategie di difesa.

Creazione di Contenuti Positivi: Incentivare gli studenti a creare contenuti online positivi e costruttivi, promuovendo l'idea che il loro contributo può avere un impatto positivo sulla comunità virtuale.

Progetti Creativi: Organizzare progetti creativi che sfidino gli studenti a sviluppare contenuti multimediali (video, poster, podcast) che mettano in luce l'importanza della sicurezza online.

Quiz Interattivi: Creare quiz online divertenti ma informativi per testare le conoscenze degli studenti sulla sicurezza online, premiando coloro che dimostrano una comprensione approfondita.

Schede Informative: Distribuire schede informative che contengano consigli pratici sulla sicurezza online, evidenziando specifici pericoli e le contromisure da adottare.

Gare di Hacker Etico: Organizzare competizioni di "hacking etico" in cui gli studenti imparano le basi dell'etica informatica, capendo come proteggere e difendersi dagli attacchi online.

I docenti della scuola secondaria Bugiani sono convinti che Integrare le diverse attività offre agli studenti una comprensione completa dei rischi online e promuove abitudini digitali responsabili.

Con la docente di Inglese Prof.ssa Grandi Monica in classe terza F sono stati analizzati termini inglesi ormai di uso comune in lingua italiana che identificano i vari pericoli online:

Sexting,Cyberbulling,Flaming,Body Shaming,Hacking e identity theft, Phishing, dangerous challenge, illegal gaming, sharing password.

Dopo avere definito i vari pericoli online ogni gruppo ha dovuto affrontare una situazione nella quale facilmente i ragazzi possono incorrere e insieme hanno dovuto trovare le strategie giuste per uscirne nel modo migliore. Compiti di realtà che abituano a situazioni di vita reale in cui i ragazzi debbono cercare di agire in modo responsabile.

È cruciale educare gli allievi nei confronti di queste minacce e promuovere la consapevolezza per prevenire situazioni dannose online.

Ultimo argomento trattato quello fondamentale delle fake news: cosa sono e come riconoscere le vere dalle false notizie usando varie strategie: verifica delle fonti, cross-checking, controllo delle citazioni, verifica delle date, controllo delle immagini, sviluppo di una certa sensibilità di fronte alle testate sensazionalistiche, valutazione del contesto in cui sono presentate. Dopodiché con le prof.sse Massano e Grandi sono stati messi alla prova se davvero i ragazzi erano in grado di distinguere le notizie vere dalle false. Utilizzando una serie di notizie diffuse sul web.

Molte le attività che la prof.ssa Galati, referente ufficiale del bullismo, realizza con i ragazzi per sensibilizzarli sul tema del cyberbulling, farli riflettere sulle conseguenze di comportamenti inadeguati in rete e dare loro gli strumenti per fronteggiare situazioni nelle quali si potrebbero trovare.

La prof.ssa Massano nella classe classe 3A dopo aver indagato sul significato di alcune parole collegate ai pericoli in rete ha anche affrontato il problema della iperconnessione e della dipendenza che questa crea, altro pericolo in cui purtroppo molti giovani incorrono mettendo a rischio la propria salute.Gli alunni della terza A costruiranno un video messaggio breve utilizzando immagini da loro realizzate e frasi per mettere in allerta da questi pericoli. Il video sarà pubblicato sul sito web della scuola.

Nelle classi della prof.ssa Massai Annalisa all’interno del modulo di educazione civica è stata realizzata una attività in cui è rientrata la statistica.

L’attività è iniziata con la visione ed il commento di una serie di slides dedicate alla riflessione sulla sicurezza in rete sia in termini di navigazione che di protezione dei propri dati e della propria identità digitale. Durante la discussione sono stati indicati gli elementi normati e le conseguenze di comportamenti non adeguati. Importante la riflessione sul parental control e sul comportamento da tenere nel momento in cui il minore si accorge di essere in pericolo sia fisicamente che attraverso l’uso della propria identità digitale. A completamento dell’attività i ragazzi, nell’ambito dell’unità didattica relativa alla statistica, sono stati chiamati a sviluppare un questionario statistico da somministrare ad un campione di alunni della scuola in modalità anonima in modo da indagare sia sulla consapevolezza delle azioni da intraprendere per garantire la propria ed altrui sicurezza in rete che le abitudini dei ragazzi riguardo la navigazione. La componente grafica del questionario sarà abbellita da disegni tematici realizzati dai ragazzi la cui variante cartacea sarà oggetto di cartellone da attaccare in classe in modo da rendere sempre accesa la riflessione sulla sicurezza. Il momento successivo relativo alla lettura dello spoglio dei dati e alla rappresentazione grafica dei dati raccolti permetterà inoltre di lavora con la classe attraverso un compito di realtà di natura statistico. Il questionario è attualmente in fase di realizzazione e sarà condiviso con il campione statistico non appena terminato.

Anche le classi quinte della scuola primaria Don Milani questo anno hanno partecipato con la maestra Alessandra Filippi. Dopo avere riflettuto sull’argomento i bambini hanno creato una serie di fumetti in inglese plastificati sul corretto uso delle chat. Questi fumetti saranno donati ai ragazzi più grandi della scuola secondaria di primo grado.

Tante attività, difficile elencarle tutte, ma tutte con lo stesso obiettivo, sviluppare consapevolezza e responsabilità navigando in rete e sapersi difendere dai pericoli che purtroppo incontriamo navigando sul web.