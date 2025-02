Grosseto: Sabrina Borghi è la nuova responsabile dello Spazio Enel di Grosseto, in via Bonghi 13/B.

Borghi, originaria di San Gimignano, è entrata nel 1987 nel Gruppo Enel dove vanta una lunga e apprezzata esperienza tra le sedi di Bologna, Arezzo, Firenze e Siena nell’area amministrativa e poi commerciale, fino a diventare team leader dello Spazio Enel di Siena e poi di Arezzo per approdare adesso a Grosseto e completare così una sorta di percorso professionale e umano a servizio dei cittadini e del tessuto sociale ed economico della cosiddetta Toscana Sud. In questi 38 anni di lavoro significative anche le sue attività post sisma, presso il Punto Enel dell’Aquila, e successivamente per l’avvio del mercato libero dell’energia allo Spazio Enel di Cagliari.





Compagna di Luigi, madre di Caterina e Tiberio, solare e tenace, Sabrina ama la natura, i cavalli, le relazioni interpersonali e anche per questo emana energia in ogni sua azione. Affascinata delle novità, Sabrina fa della proattività, della competenza e dello spirito di iniziativa per coinvolgere con empatia il gruppo di lavoro i propri punti di forza, qualità che nel suo ruolo professionale le consentono di essere sempre aperta al dialogo e alla proposta di soluzioni utili per i cittadini.

Presso lo Spazio Enel di Grosseto, aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8:45 alle 15:00 nonché il venerdì dalle 8:45 alle 12:30, Borghi guida un gruppo giovane e preparato di 4 consulenti composto da Richard Pirani, Sara Barsotti, Massimiliano Casali e Gessica Conti. Presso i locali, situati nel centro di Grosseto e con parcheggio antistante lo Spazio Enel , i cittadini possono ricevere assistenza per le forniture di elettricità o gas, trovare opportunità di risparmio in bolletta ed energetico anche grazie al nuovo “Sportello dell’efficienza energetica” che consente di elettrificare, ottimizzare e rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro con molte soluzioni innovative chiavi in mano: a tal proposito, la consulente senior Gessica Conti, specialista nel settore, rimane a completa disposizione dei clienti due volte a settimana, il mercoledì e il giovedì, fornendo consulenza e aiuto per meglio muoversi e approcciarsi al mondo delle soluzioni per il risparmio energetico.

Nel dettaglio, allo Spazio Enel di Grosseto i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su cc bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra ed usufruire dei nuovi prodotti con il citato sportello dell’efficienza energetica.

Lo Spazio Enel è affiancato da una rete capillare di punti fisici distribuiti sul territorio cittadino e provinciale (www.enel.it); a livello regionale complessivamente sono oltre 90 i punti commerciali tra diretti con personale Enel e indiretti gestiti da partner. Il responsabile Spazi Enel diretti Toscana è Lorenzo Bonciani, degli Spazi Enel Partner Daniele Rosati.

“Enel si distingue per una forte presenza sul territorio che cerchiamo di rafforzare costantemente; – ha detto il responsabile Spazi Enel Toscana Lorenzo Bonciani, nel presentare Sabrina e il team di Grosseto – in un’area importante come Grosseto e la Maremma operiamo per essere sempre più vicini ai cittadini e alle attività commerciali attraverso il nostro Spazio Enel che può contare su un gruppo di consulenti preparati e disponibili, coordinati da una team leader motivata e competente qual è Sabrina Borghi. Questo significa attenzione alle comunità locali e qualità nei servizi che proponiamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale delle città e dei territori di Toscana, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta, di efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.

È possibile prenotare appuntamento allo Spazio Enel anche online: www.enel.it.