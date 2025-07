Cultura Sabato torna: “Un caffè con l'Onorevole”, Rossi a Istia d’Ombrone per incontrare i cittadini 3 luglio 2025

Continua il tour sul territorio da parte del deputato grossetano Fabrizio Rossi, che nella mattina di sabato 5 luglio si fermerà a Istia d’Ombrone, per un nuovo appuntamento del “Un caffè con l'Onorevole”. Grosseto: L'incontro si terrà alle ore 10 presso il Bar al Borgo della fazione di Istia. Come gli altri appuntamenti già tenuti dal parlamentare maremmano, sarà un momento informale, aperto a tutta la cittadinanza, studiato e pensato per favorire il dialogo diretto tra eletto ed elettori. "Sarà un’occasione per confrontarsi, ascoltare e discutere dei temi politici di attualità” – dichiara Rossi. "Da sempre credo nel valore dei rapporti umani e nel dialogo costante che un parlamentare deve avere col territorio. Per questo motivo credo fermamente che nulla possa sostituire il contatto diretto con i cittadini, e questo farlo soprattutto nei luoghi dove gli stessi abitano e risiedono”, conclude Rossi. Durante l'incontro verrà fatto anche il punto sull'azione del governo nazionale, che ha da poco superato la metà del mandato. Seguici



