Sabato torna il Luna Park in Piazza Barsanti

Grosseto: Per la gioia dei più piccoli, ma anche dei grandi, ritorna in piazza Barsanti il Luna Park con grandi e nuove attrazioni.



Nel piazzale dei circhi infatti sabato prossimo 7 ottobre alle 15,30 ci sarà la grande inaugurazione ufficiale con la novità, prima volta in assoluto a Grosseto, della Giostra Evolution 180, oltre ai classici giochi come le macchine a scontro (per grandi e piccoli) il Tagadà, lo Scivolo, il Bruco Mela, la Giostra a Seggiolini, il Percorso Avventura e tante giostre per i più piccoli e pertanto c’è tanta attesa tra i bambini. Il taglio del nastro sarà con l'Assessore Bruno Ceccherini.

Il Luna Park in questa occasione sarà completamente rinnovato con ampi percorsi all’interno di Piazza Barsanti per visitare tutti i mestieri e con un ampio parcheggio auto.

Anche in questa edizione del Luna Park a Grosseto, tutti i titolari delle giostre, per presentarsi alla cittadinanza nel miglior dei modi e per fare un regalo ai bambini, annunciano che appena sarà effettuata l’inaugurazione ufficiale alle 15,30, con il taglio del nastro, tutte le giostre, fino alle 16,30 saranno gratuite.

Gli organizzatori Alex e Romolo Jussi, Daniele Berti, Federico e Giovanni De Bianchi, nel dare il benvenuto alle famiglie e bambini che arriveranno in piazza Barsanti, augurano buon divertimento.