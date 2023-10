Sabato per l’Atlante Grosseto ostico impegno casalingo contro la Ternana

Grosseto: L’inizio di campionato di Serie “A2” per l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, non è stato dei migliori; la prima di campionato al Palabombonera è arrivata la “corrazzata” Dozzese, formazione accreditata dagli addetti ai lavori come la più accreditata alla vittoria del campionato e si imposta per 4-1, ma non tragga in inganno il risultato finale dato che Mateo e soci hanno giocato alla pari fino a tre quarti gara, cedendo solo nel finale. Durante la settimana seguente durante gli allenamenti si sono infortunati i due stranieri della squadra, Mateo e Leandrinho, che oltre al lungo degente Tommaso Falaschi, che nella prossima settimana dovrebbe riprendere gli allenamenti a parte con il preparatore atletico Nicola Stagnaro, Alessandro Izzo si è presentato il sabato seguente nella gara in trasferta in Emilia Romagna a Russi senza quattro titolari e con i giocatori contati, ma tutto ciò, escluso i minuti iniziali a Russi la squadra ha disputato una grande prova d’orgoglio riuscendo a pareggiare il gol dei locali subito dopo e addirittura passare in vantaggio nei primi minuti della ripresa.



Chiaramente l’ultima parte del secondo tempo i grossetani con pochi cambi, hanno sofferto un po’ e subendo il giusto, ma l’imprevedibile era dietro l’angolo con una sfortunata deviazione nell’ultimo minuto di gioco di Baluardi e addirittura il 3-2 sul filo della sirena, forse era scritto che doveva finire così.

Ma questa purtroppo è acqua passata e bisogna guardare avanti ad iniziare da sabato prossimo alle 15,30 quando arriverà a Grosseto il Futsal Ternana, attuale capolista, ma per parlare della prossima partita e come hanno trascorso la settimana i ragazzi grossetani, ci rechiamo all’allenamento del giovedì sera per sentire la voce del suo tecnico.

D. Ciao Alessandro, come stai e in modo particolare come stanno i tuoi ragazzi e come avete passato la settimana? «I ragazzi stanno abbastanza bene, anche se non so ancora chi potrò recuperare, in settimana ci siamo allenati bene e con una giusta intensità. Alla mia squadra, infortuni a parte, devo dire poco, certo dobbiamo migliorare in qualità e in alcuni dettagli, ma l’atteggiamento è stato quello giusto. Stiamo attraversando un periodo non fortunato, ma nell’arco di una stagione è normale, a noi è toccato ancor prima di iniziare fino ad oggi, agli altri chissà. Comunque non dobbiamo assolutamente crearci attenuanti, perché abbiamo tutte le carte in regola per fare una signora prestazione sabato. Sarà importante incanalare la gara nel verso giusto e mantenere in attenzione costante per tutti i 40 minuti effettivi. Sabato arriva la Ternana a punteggio pieno e gli faccio i complimenti, ma io penso solo a ciò che deve fare la mia squadra».

Questi i convocati che si dovranno trovare al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo alle 11:30: Brunelli, Tamberi, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Joari, Lessi, Imperato, Liburdi, Poggiaroni, Mateo, Yasir.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Andrea Oggiano, sezione Aia di Olbia; 2’ arbitro Andrea Dessi, sezione Aia di Oristano; cronometrista Eugenio Cipolla, sezione Aia di Roma 1.

Sabato prossimo Grosseto Sport riprenderà la diretta streaming delle partite casalinghe dell’Atlante Grosseto nel Campionato nazionale di serie “A2” di calcio a 5, con l’accordo della società presieduta da Iacopo Tonelli. Per la suddetta partita, formazione che vince non si cambia e allora ritroviamo alle telecamere Mario Fontani, la regia al Palabombonera sarà di Massimo Fontani, la telecronaca è a cura di Franco Ciardi e dallo studio centrale la regia è affidata al direttore Fabio Lombardi.

Under 19

Il campionato Under 19 ha visto l’Atlante Grosseto vincere le prime due partite del campionato di cui quella di domenica scorsa 9-2 in trasferta contro il Fucecchio. Domenica i ragazzi saranno impegnati ancora in campo esterno. «Andremo a Pontedera - dice Alessandro Izzo - consapevoli di affrontare una squadra che sicuramente al termine del campionato arriverà tra le prime due o tre posizioni. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, siamo ben distanti dallo scorso anno ma con più punti se paragoniamo le prime due giornate delle due stagioni, sarà un match particolare, strano ma noi vogliamo provare a dire la nostra e sono sicuro che faremo una partita importante».

Questi i convocati che si dovranno trovare alle 8 al Palabombonera; Chisci, Yasir, Imperato, Nocentini, Allegro, Scaffai, Gobbini, Lessi, Kamberi, Haruta, Bellucci, Cardone.