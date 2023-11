Sabato a Lecce la grande boxe targata Rosanna Conti Cavini

Grosseto: Finalmente ci siamo, sabato 18 novembre si disputerà il tanto atteso titolo italiano dei pesi leggeri tra Giuseppe Carafa (manager Monia Cavini) come sempre seguito dal maestro Francesco Stifani e Pasquale Di Silvio (Boxe Massai) allenato dal maestro Mario Massai.

Il team Rosanna Conti Cavini è in partenza per Lecce per il grande evento organizzato dalla scuderia grossetana. Una serata di gala, quella organizzata dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, che oltre al Campionato Italiano di boxe, vedrà andare di scena tanti titoli in palio di varie discipline di sport da combattimento organizzate dalla fightclubbing di Andrea Sagi, il tutto ripreso dalle telecamere di DAZN. Venerdì 17 ci saranno le operazioni di peso mentre sabato 18 alle ore 23 si assegnerà il vacante titolo italiano.

Altro avvenimento importante della serata che entrerà di diritto nella storia della boxe ,sarà il primo match in Italia di gym boxe autonoma in carrozzina ufficialmente riconosciuto, grazie al lavoro del Presidente Flavio D’Ambrosi, della consigliera Mariangela Verna, della commissione che hanno supportato il progetto. Durante la serata verranno disputati anche un titolo mondiale di K-1,un mondiale di Muay Thai e un titolo Europeo Muay Thai.



Il pugile pugliese Giuseppe Carafa, del team Rosanna Conti Cavini, si è preparato al meglio per questo importante incontro, al suo angolo verrà seguito dal maestro Francesco Stifani e dal preparatore atletico Matteo Diddi.