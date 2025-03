Sabato 8 marzo arriva a San Casciano “Coltiviamo i diritti”

Alle 10.00 presso l’Azienda Agricola La Pia Percussina, a San Casciano Val di Pesa, saranno presenti la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi insieme alla Capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani, Cristina Manetti, la responsabile regionale delle imprenditrici di Coldiretti, Michela Nieri e la Capo Area Organizzativa di Coldiretti, Sara Paraluppi.

Firenze: Le imprenditrici porteranno e racconteranno la loro esperienza nella città-giardino dell’azienda agricola di San Casciano Val di Pesa.

L’iniziativa nasce dalla reciproca volontà di avviare un percorso di condivisione sulle strategie, le iniziative e le azioni da mettere in campo per sostenere l’emancipazione e la vera equità di genere nel mondo del lavoro così come in quello economico e sociale affrontando le problematiche ed i limiti che ancora insistono.