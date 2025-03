Sabato 8 marzo a Cinigiano musica con la Mimmo Mollica Band e Donatella Pellegrini.

In programma presso il Teatro comunale il quarto appuntamento del Cinigiano Blues Festival

Cinigiano: Sabato 8 marzo alle ore 21 presso il Teatro Comunale si terrà il quarto appuntamento del Cinigiano Blues Festival con la Mimmo Mollica Band feat Donatella Pellegrini . Prima del concerto, è in programma un evento per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e alle ore 20, nella saletta del teatro, si terrà l'apericena WHITE&BLUes (al costo di 10 euro), organizzata dalla Contrada Cassero (Ass. Pro Loco Cinigiano).

Il programma:

Alle ore 19 “Le parole delle Donne” - letture, interventi e riflessioni con la partecipazione di Katja Meier autrice del libro “Across the Big Blue Sea - In alto mare” e la serie TV $hare. Interventi di Marta Temperini e Giada Pierciballi. Intermezzi musicali con Sabrina Turri.

Ore 21 - Concerto della Mimmo Mollica Band con Donatella Pellegrini - Fondata nel 2006, la Mimmo Mollica Band è uno dei gruppi rappresentativi del Chicago Blues italiano, capace di interpretare e trasmettere l'autenticità di un genere che ha segnato la storia della musica. Ispirata dai grandi maestri del blues – Muddy Waters, Little Walter, Paul Butterfield, Otis Rush e Jimmy Reed – la band si distingue per un repertorio ricco di energia e intensità emotiva, richiamando le atmosfere dei vinili d'altri tempi.

La formazione è guidata da Mimmo “Wild” Mollica, virtuoso dell'armonica la cui esecuzione aggressiva e ipnotizzante definisce il suono del gruppo. Nato a Livorno nel 1954, Mimmo iniziò la sua carriera come DJ e nel 1976, affascinato dal blues, acquistò la sua prima armonica. Nel 1979 fondò i “Blues Harbour”, calcando i principali festival italiani per oltre 15 anni.

Accanto a Mimmo, Giacomo Vespignani (chitarra e voce), con cui condivide un lungo percorso musicale ed un affiatamento fin dal 1999, apporta esperienza e sensibilità. Il quadro musicale si completa con Sabina Dal Canto al basso e Mario Ginesi alla batteria, che affermano una solida base ritmica. La formazione si arricchisce ulteriormente con Donatella Pellegrini, talentuosa cantante nota per le sue interpretazioni di brani di Etta James, che ha partecipato e collaborato a live e concerti su grandi palchi insieme ad artisti di rilievo, come Nick Becattini e Roberto Luti, esibendosi insieme a Mimmo e alla Mimmo Mollica Band.

Lo spettacolo vedrà l'esecuzione di classici intramontabili come "Hoochie Coochie Man" e "Got My Mojo Working", reinterpretati con precisione tecnica e vibrante passione.

Attraverso numerosi concerti e festival, la Mimmo Mollica Band offre serate indimenticabili, fondendo tradizione e innovazione per regalare un'esperienza autentica e coinvolgente nel vero spirito del blues.

Gradita prenotazione per il concerto al n. Whatsapp 334 6552360 - info@cinigianobluesfestival.it

Ingresso € 5 (gratuito per i minori di 18 anni)