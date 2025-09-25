Sabato 27 settembre torna la rassegna "Le voci della storia"

Sabato 27 settembre un nuovo evento con “Le voci della storia” a Le Stanze di Manciano

Manciano: Si parla di miniere nel nuovo evento della rassegna “Le voci della storia 2025”, organizzata dal Comune di Manciano con il Museo diffuso della comunità mancianese e la Biblioteca civica Antonio Morvidi, con la collaborazione di Teatro Studio Grosseto e del Circolo Arci di Manciano.

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17.00, negli spazi de Le Stanze (via Cavour 6, Manciano), si terrà l’incontro “Miniere e minerali nel territorio mancianese. La Collezione Danesi e le Raccolte Comunali”, con una conversazione a cura del geologo Paolo Pratesi.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il ricco patrimonio mineralogico locale: per la prima volta sarà infatti esposta al pubblico una piccola selezione di minerali appartenenti alla Collezione Danesi e alla raccolta storica comunale. Un viaggio nella memoria e nella natura del territorio, che unisce scienza, storia e identità culturale.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: Museo diffuso della comunità mancianese (0564 620532 museodiffuso@comune.manciano.gr.it) oppure Biblioteca A. Morvidi (0564 625329 – biblioteca@comune.manciano.gr.it).