Sabato 24 e domenica 25 Riparbella diventa Ripafiorita

Il borgo diventa un palcoscenico di fiori e profumi: installazioni in tutti gli angoli del paese. Cucina riparbellina protagonista, si annuncia un nuovo boom di visitatori

Riparbella: Dopo il boom di presenze dello scorso anno, il borgo di Riparbella si prepara al grande ritorno di Ripafiorita, manifestazione promossa e organizzata dalla Proloco con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Evento che quest’anno sarà ancora più ricco e scenografico.

L’appuntamento con la quarta edizione è in calendario sabato 24 e domenica 25 maggio: Riparbella diventerà un piccolo paradiso floreale, grazie alla collaborazione di tutta la comunità. Un palcoscenico di colori e profumi.

E non mancheranno, ovviamente, i piatti della tradizione, dalla zuppa alla riparbellina alle pappardelle al cinghiale passando per la novità d quest’anno, la faraona in crosta. Tutto cucinato dalle storiche cuoche della proloco: Ottorina, Ubaldina e Anna. La fase di preparazione è già iniziata: sabato apertura stand gastronomici al parco Carlo Alberto Dalla Chiesa dalle 19:15, domenica pranzo dalle 12:15 e cena dalle 19:15.





E ancora: nei due giorni si svolgeranno laboratori creativi, sarà possibile fare shopping tra i banchi del mercatino artigianale e dei fiori, ma anche scoprire l’arte delle infiorate, grazie alla collaborazione con la Proloco di Fucecchio. I Maestri di infiorate torneranno nel borgo per il secondo anno per un laboratorio aperto a tutti (sabato alle 17) durante il quale sarà possibile imparare i segreti per realizzare una infiorata, creazioni artistiche che decoreranno tutto il borgo.

Come sempre, divertimento assicurato per i bambini nello spazio di Bimbolandia, in calendario anche i tour guidati alla scoperta dei murales: il primo il sabato alle 18,30 con la visita al crepuscolo (ritrovo all’ufficio turistico), il secondo domenica alle 17 tra arte e storie del borgo.

A chiudere le due serate color party e musica (sabato dalle 22 e domenica dalle 20)

Ogni piazza/strada del borgo racconterà una storia. La mappa è pronta: il Giardino del Vino sarà un angolo dove si celebrerà la tradizione vinicola locale, tra botti fiorite e degustazioni; l’Angolo della Madonna delle Grazie vedrà la sinergia con la Pro Loco di Fucecchio con l’infiorata dedicata a “La Cura del Creato”; nella Piazza dei Racconti sguardo all’insù per ammirare 40 ombrelli colorati sospesi, un cielo variopinto che danza tra giochi di ombre e luce. Nel Cuore Antico di Riparbella ci sarà un’infiorata straordinaria che rappresenterà lo Stemma di Riparbella, con colori accesi e antichi.

E ancora: nel Volo della Bellezza una maestosa farfalla fioriera, creata dall’artista Raffaele Ciciriello, simbolo di questa edizione, accoglierà i presenti. La farfalla, portatrice di un messaggio di trasformazione e rinascita, vuole ricordare che ogni piccola bellezza può volare lontano e cambiare il mondo. Nell’Angolo del Sorriso - grazie alla creatività di Severino, La Duse, Ignazio e Wesley – ci si potrà meravigliare di fronte ad installazioni originalissime e all’infiorata più gioiosa del borgo.

La mappa prosegue con il Giardino delle Rose, curato con amore da Cristopher, Robert e Bruno, spazio che avvolgerà i visitatori in un percorso fatto di profumi ed emozioni. Ultima fermata: il Parco dei Sensi ovvero il cuore della festa che accoglierà grandi e piccini con le esperienze gastronomiche firmate Pro Loco, i profumi sinceri della cucina tradizionale e il divertimento delle giostre e dei gonfiabili.

Da non perdere, nella palestra della scuola, la mostra di pittura a tema floreale (inaugurazione sabato alle 17) nella palestra, con il gruppo Etra lab di Livorno e la premiazione del concorso Borg in Fiore domenica alle 12.30.