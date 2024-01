Attualità Sabato 20 gennaio il polo Manetti-Porciatti apre le porte per le visite nei laboratori 19 gennaio 2024

Grosseto: Torna l’Open Day di sabato al Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Domani 20 gennaio a partire dalle ore 15 e fino alle 18 le porte dei laboratori si schiuderanno per mostrare ai visitatori le eccellenze laboratoriali delle quattro specializzazioni; Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Costruzioni Ambiente e Territorio. A salutare studenti e famiglie e dare loro il benvenuto il dirigente scolastico Claudio Simoni e la responsabile dell’Orientamento, la professoressa Lucia Guerrini. Sabato prossimo, 27 gennaio sempre dalle 15 alle 18, toccherà alla iniziativa “Scegli, sperimenta, divertiti” dove i ragazzi in visita potranno sperimentare attività laboratoriali, guidati dai docenti delle discipline di settore, docenti che saranno comunque a disposizione per rispondere a tutte le richiesta di informazioni anche da parte dei genitori e tutor. “Per chi impossibilitato a partecipare agli Open Day - spiega il dirigente scolastico - abbiamo attivato “Le Mattinate al Polo”, che tanto successo stanno riscuotendo, nel corso delle quali gli studenti delle scuole medie avranno a disposizione delle mattinate nelle quali fare lezione insieme ai nostri alunni. Basta scegliere l’indirizzo e si avrà così modo di vivere due ore di attività laboratoriale e partecipare a due ore di lezione del biennio con i nostri insegnanti e gli studenti delle classi prime o seconde. Nel modulo di prenotazione sul sito dell’Orientamento www.isitgrosseto.com, sono visibili le date disponibili, l’orario dei laboratori e la scelta se frequentare anche le lezioni del biennio. Al termine della mattinata sarà rilasciato un attestato, da portare alla scuola media di appartenenza, dove sarà certificato il percorso orientativo svolto all’interno del Polo Tecnologico Manetti Porciatti.” Per indicazioni più approfondite consultare il modulo, sempre all’interno del sito dell’Orientamento o scrivere a orientamento@polomanettiporciatti.edu.it."

