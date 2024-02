Sabato 17 febbraio "Linea Verde" per la macelleria Laganga

Grosseto: La Macelleria Laganga di Grosseto sarà in onda sulla televisione nazionale Rai 1 Sabato 17 febbraio protagonista della puntata di Linea Verde dove avrà l’onore e l’onere e di raccontare la meraviglia dei profumi e dei sapori della sua Maremma Toscana.



Prodotti e gusti tipici della tradizione, ricette classiche e rivisitate dalla cucina Laganga contribuiranno a promuovere un pezzo di Toscana apprezzato da tutti: la Maremma.





La conduttrice Monica Caradonna con grazia e simpatia ha saputo cogliere la professionalità e la passione di un’impresa familiare giunta quest’anno al suo 50esimo anno di attività sapendo tramandarsi e rinnovarsi rispondendo alle esigenze di una quotidianità locale ma sempre attenta a quanto nel settore e nel resto del mondo stava avvenendo impersonando quella glocalità che rappresenta i giorni di oggi.

“Sono venuti a trovarci in bottega – racconta il Patron Giuseppe Laganga affiancato dalla famiglia e dai figli - con estrema professionalità e rispetto del lavoro che stavamo facendo, in punta di piedi senza stravolgere la nostra quotidianità hanno cercato di carpire ogni sfaccettatura del nostro lavoro riproducendolo sia con le immagini che con le parole. Quello che abbiamo voluto trasmettere è il valore della qualità e del territorio portato avanti dalle botteghe italiane, custodi delle tradizioni e della cultura italiana. Essere chiamati a raccontare tutto questo e, nel nostro caso come custodi del valore della nostra terra maremmana, per noi è stato un grandissimo onore”.

“Abbiamo parlato delle tradizioni - continua il portavoce della Macelleria, Andrea Laganga - delle specialità nostrane portate avanti da oltre 50 anni dalla famiglia Laganga facendogli assaggiare i salumi e le bontà dei nostri prodotti. Dal crostino nero di fegatini ai fegatelli cotti, passando dal prosciutto DOP TOSCANO tagliato al coltello al capocollo al finocchietto selvatico”.





La puntata di Linea Verde Life sarà in onda sabato 18 febbraio ore 12.30 su Rai 1 dove si racconterà la Maremma, Grosseto e il buono che ci rappresenta.