S-Passo al Museo: al MAGMA un campus di fine estate per bambini

Il MAGMA aderisce all'iniziativa regionale "S-Passo al Museo", mercoledì 3 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Follonica: Anche quest’anno, il MAGMA aderisce all’iniziativa regionale “S-Passo al Museo”, promossa dalla Regione Toscana, che coinvolge musei di tutto il territorio in attività dedicate a bambini e ragazzi durante le vacanze scolastiche.

L’appuntamento è per mercoledì 3 settembre, dalle ore 8:30 alle 12:30, con un campus settembrino speciale, pensato per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, tra scoperte, creatività e divertimento.

La mattinata inizierà con una visita guidata al museo, alla scoperta degli spazi, degli oggetti e delle storie che animano il MAGMA. Dopo una pausa merenda offerta dallo staff, i partecipanti daranno libero sfogo alla fantasia con il laboratorio “Un MAGMA di sticker”: i bambini realizzeranno da zero i propri sticker personalizzati ispirati agli elementi scoperti durante la visita. Un modo originale per creare gadget unici da portare a casa e attaccare sul diario, in vista del nuovo anno scolastico.

Costo: € 7,00

Iscrizioni entro il 31 agosto.



