S'inaugura la Sede Elettorale di “Scarlino nel Cuore”

Scarlino: La città si prepara ad un momento significativo per il futuro della comunità. Venerdì 12 Aprile , alle ore 18:00, avrà luogo l’inaugurazione della sede elettorale della lista Scarlino nel Cuore, guidata dal candidato a sindaco Luca Niccolini.

L’evento si terrà in Piazza F. Agresti, 10, nel cuore di Scarlino Scalo, e segna un passo importante verso le imminenti elezioni amministrative dell’8 e 9 Giugno. L’inaugurazione della sede elettorale rappresenta un’occasione unica per tutti gli Scarlinesi di incontrare il candidato , conoscere i programmi e le proposte in vista delle prossime elezioni. Sarà una serata di dialogo aperto, dove cittadini, sostenitori e curiosi potranno scambiare idee e visioni per il futuro di Scarlino. Al termine degli interventi, tutti i partecipanti sono invitati a restare per un momento conviviale con rinfresco, a sottolineare l’importanza del legame comunitario e dello spirito di inclusione che caratterizzano la campagna di Scarlino nel Cuore. La lista Scarlino nel Cuore invita calorosamente tutti gli Scarlinesi a partecipare a questo momento di festa e di impegno civico. La presenza di ciascuno contribuirà a rendere l’evento un punto di partenza entusiasmante verso una campagna elettorale basata sul dialogo, la trasparenza e la partecipazione attiva.