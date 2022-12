Sport U.s. Grosseto 1912 ricorda l'ingegner Iano Caporali, scomparso in questi giorni 28 dicembre 2022

28 dicembre 2022 261

261

Redazione Grosseto: U.s. Grosseto 1912, ricorda l'ingegner Iano Caporali, scomparso in questi giorni. Caporali era uomo di grande cultura e talmente appassionato del “Grifone” da seguire allo stadio le vicende calcistiche del Grosseto. Insieme a Carlo Fontanelli, scrisse un libro sulla storia della società del capoluogo maremmano. Dalla loro collaborazione nel“2003”, nacquero “I novanta anni” dell'Us Grosseto, con statistiche, formazioni, fotografie inedite e tanto altro materiale, che rimane una sorta di “Bibbia” nella storia del sodalizio biancorosso. Alla famiglia e ai parenti dell'ingegnere Caporali, le condoglianze dell' U.s. Grosseto 1912 alle quali si aggiungono quelle della nostra redazione. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport U.s. Grosseto 1912 ricorda l'ingegner Iano Caporali, scomparso in questi giorni U.s. Grosseto 1912 ricorda l'ingegner Iano Caporali, scomparso in questi giorni 2022-12-28T16:12:00+01:00 112 it U.s. Grosseto 1912, ricorda l'ingegner Iano Caporali, scomparso in questi giorni PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/03/02/20220302095607-7b179fd2.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/03/02/20220302095607-7b179fd2.jpg Maremma News