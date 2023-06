Ruzzola, a Sinalunga la sfida per il titolo di campione d’Italia

L’evento della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, è organizzato dall’Asd Sinalunga e vedrà sfidarsi oltre 200 atleti tra sabato e domenica 3 e 4 giugno In gara ben 11 team provenienti da Siena ma anche da Marche, Umbria, Emilia Romagna e Calabria

Sinalunga: Il circo della ruzzola, superata la parentesi pandemica, ha ripreso a rotolare a pieni giri. Domani (sabato 3 giugno) e domenica (4 giugno) oltre 200 atleti, tra i migliori lanciatori nazionali, si sfideranno a Sinalunga, in provincia di Siena, per la conquista del titolo di Campione d’Italia nel 48esimo Campionato individuale promosso dalla FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e organizzato dalla Asd Sinalunga.

I team in gara provengono da ben 11 province: Ancona, Pesaro, Macerata, Fermo, Perugia, Arezzo, Bologna, Modena, Reggio Emilia, addirittura da Cosenza e, naturalmente, da Siena.

I 3 campioni uscenti: Luca Massi (Cat A), Venanzio Micheli (Cat B) e Andrea Gaudenzi (Cat. C), cercheranno di riconfermarsi, ma i pretendenti saranno tanti ed agguerriti. Dopo il saluto da parte dei dirigenti nazionali Figest, con il presidente Enzo Casadidio, degli organizzatori e dei rappresentanti politici locali, i lanciatori si misureranno nella prima delle due giornate nelle manches che andranno a determinare i 20 migliori per categoria i quali si ritroveranno poi domenica mattina per disputare le semifinali e, subito dopo, le finali.

Per tutti sarà occasione per stare di nuovo insieme e, magari, per fare visita alle varie attrattive turistiche con la settecentesca Pieve di Santa Maria delle Grazie, il convento Francescano di Poggio Baldino, la chiesa di San Cristoforo o anche la parrocchia di San Pietro ad Mensules. A pranzo sfida culinaria nei territori della bovina di razza Chianina del maiale di razza Cinta Senese, dei pregiati vini Chianti Riserva Docg, Chianti Colli Senesi Docg, vino Orcia Doc e molto altro ancora.

La manifestazione si svolgerà sulla strada provinciale Lauretana, sulla Sp. 38 e sulle strade comunali di Scrofiano e Farnetella. L’evento sportivo è patrocinato dal Comune di Sinalunga.