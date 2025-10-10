Rutelli a Capalbio per celebrare il matrimonio di due giovani romani innamorati della Maremma

Weekend d’amore nel cuore della Maremma per Fiamma e Guido Pietro Airoldi, che hanno scelto Capalbio e la Locanda Rossa come cornice del loro doppio “sì”.

Capalbio: Dopo la cerimonia civile di venerdì mattina, officiata dal sindaco Gianfranco Chelini al Comune di Capalbio, il giorno successivo la coppia rinnoverà le promesse di fronte a Francesco Rutelli, già sindaco di Roma ed ex Ministro della Cultura, che sarà celebrante d’eccezione della cerimonia immersa nella campagna toscana.

Una presenza che lega idealmente Roma e la Maremma, dove Guido è di casa da anni e dove la coppia ama rifugiarsi per le proprie fughe romantiche. “Ci siamo piaciuti, ci siamo persi e poi ritrovati, ci siamo allontanati e poi scelti – raccontano –. Quando i nostri occhi si sono incontrati tutto è stato semplice. Da quel momento ogni distanza si è accorciata e tutto ha trovato il suo posto.”

“A nome di tutta l’amministrazione – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -, rivolgo i migliori auguri agli sposi. Sono assolutamente convinto che Capalbio e il suo paesaggio saranno una perfetta cornice per un giorno così speciale.”

Sabato, tra gli ulivi e le colline di Capalbio, amici e familiari festeggeranno con loro un amore che unisce storie, amicizie e generazioni diverse.

Un matrimonio che aggiunge un nuovo capitolo al legame tra la Maremma e i grandi protagonisti della scena culturale e politica italiana, in una cornice che da sempre è rifugio di eleganza, natura e discrezione