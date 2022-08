Russo (FDI): "Un fallimento il progetto di reindustrializzazione di Campiano"

Progetto reindustrializzazione dell'area ex mineraria Campiano, Maurizio Russo (FDI): “Dalle case al costo di un caffè, ai 200 posti di lavoro nella ex miniera. Un fallimento, con le solite promesse svanite nel nulla”

Montieri: “Sembrerebbe notizia di questi giorni, l’imminente chiusura della sede operativa di Massa Marittima della AM Turistic e della AM Management Consulting Group. Chiusura che vedrebbe scomparire dal palcoscenico territoriale il coordinatore Antonio Martini che fungeva da trait d’union tra le cordate imprenditoriali e l’Amministrazione montierina, connessioni che comunque sembravano già fredde da tempo”, commenta Maurizio Russo capogruppo Fratelli d’Italia consiglio comunale Montieri.

“Bisogna tornare indietro - spiega Russo - al luglio 2019 quando il sindaco di Montieri, Verruzzi presentava il progetto di reindustrializzazione dell’area ex mineraria di Campiano arrivando a definirlo: “Una delle più grosse operazioni industriali degli ultimi vent’anni in Toscana”, ribadendo nel mese dicembre successivo: “L’area di Campiano è realtà”. Come anche nel settembre 2020, durante la campagna elettorale delle regionali, l’assessore piddino Marras, annunciava in pompa magna il via al progetto, e che lo stesso sarebbe terminato entro il mese di settembre 2021”.

“Le solite promesse da marinaio del Pd rispolverate alla vigilia di ogni tornata elettorale – tuona l’esponente di Fratelli d’Italia -. Ebbene, ad un anno di distanza dalla presunta conclusione dell’operazione Campiano, constatiamo, purtroppo, che nessun lavoro è mai iniziato e che anche gli attori protagonisti di tutta l’operazione sembrerebbero dissolti nel nulla”.

“Alle affermazioni rese dal Sindaco di Montieri nel 2019, che si aggiungono a quelle del lontano 2016, quando si sbandierava ai quattro venti di voler svendere al costo di 1 euro le case dei privati cittadini. Tutte dichiarazioni propagandistiche, smentite miseramente dalla Storia. Per quanto fossero molte già allora le nostre perplessità e i dubbi sulla fattibilità della reindustrializzazione dell’area di Campiano, su di esse però, era venuta a crearsi una forte aspettativa da parte di tutti i giovani disoccupati e lavoratori precari del territorio, anche a seguito delle importanti prese di posizione da parte degli “autorevoli amministratori” sopra citati, che, ahimè, allo stato attuale dei fatti, come minimo, e mi fermo qui, hanno peccato di quella superbia tipica del Partito democratico e della sinistra toscana”, conclude Maurizio Russo, consigliere comunale FDI Montieri.