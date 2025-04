Dalla regione Ruralità e produzioni agricole: bando da 300mila euro per la Toscana diffusa 19 aprile 2025

Firenze: Toscana diffusa significa anche agricoltura rurale. La Giunta regionale ha appena approvato gli elementi essenziali del bando che riguarda le attività di promozione dei territori rurali e le produzioni agricole e agroalimentari della Toscana per il 2025 nell’ambito della legge sulla Toscana diffusa e ha impegnato in totale 300mila euro. “Con questo atto – ha detto il presidente Eugenio Giani - i 273 comuni della Toscana diffusa potranno concorrere per ottenere un contributo massimo di 10mila euro così da realizzare iniziative di promozione ed animazione di manifestazioni ed eventi che valorizzino il modello di agricoltura rurale toscana, attenta all’agrobiodiversità, alla salvaguardia delle risorse naturali, al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, alla valorizzazione e tutela paesaggistica dei luoghi, al mantenimento delle tradizioni e della memoria e cultura delle comunità rurali. La Giunta Regionale ha voluto individuare i distretti rurali, i distretti biologici, le strade del vino e le comunità del cibo, ovvero i distretti del cibo della Toscana, come soggetti che potranno presentare la domanda di finanziamento per conto dei Comuni beneficiari, anche di quelli che organicamente non sono presenti all’interno del distretto ma che ne condividono obiettivi e finalità. “Abbiamo individuato – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - i distretti del cibo della Toscana come “garanti” della corretta rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed ai progetti che stanno sviluppando i distretti, dando seguito alla volontà della Legge regionale 11/2025 di favorire lo sviluppo e la vivibilità del territorio rurale dei territori della Toscana diffusa e promuovendo i progetti economici territoriali mediante i distretti rurali, i distretti biologici e i distretti del cibo”. Nel bando, che sarà pubblicato sul BURT il 23 aprile, verranno dettagliati gli interventi finanziabili e l’entità del contributo, tutti gli elementi e documentazione necessaria per inoltrare la richiesta ed i tempi per la presentazione della domanda. Seguici



