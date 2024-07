Ruggero Stanga ospite all'Osservatorio Astronomico di Roselle

Roselle: Questo venerdì avremo come relatore d'eccezione il Prof. Ruggero Stanga "ora in pensione", docente Tecniche Astrofisiche e Astronomia all'Università di Firenze, Astronomo all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ha partecipato a programmi di ricerca agli osservatori, fra gli altri, del Cile e delle Canarie; e ha lavorato alla antenna per onde gravitazionali VIRGO e al progetto dell'Antenna Spaziale per onde gravitazionali LISA.



Ora è consulente scientifico al Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze

Parleremo di Astronomia Multi-messaggera ovvero il modo con il quale l'Universo ci parla di Sé Radiazione elettromagnetica: fotoni, dai più energetici ai più deboli, onde radio, raggi cosmici, neutrini e infine, onde gravitazionali. L'Universo ci parla con diversi linguaggi. Vedremo come abbiamo scoperto i messaggeri, che cosa apprendiamo da tutti questi canali, e quali strumenti dobbiamo usare per raccogliere le informazioni: il cosmo è molto più ricco di quanto riusciamo a percepire con i nostri occhi.

Seguiranno "meteo permettendo" le osservazioni della volta celeste tramite i telescopi in giardino e/o dalla cupola, in caso contrario proietteremo la volta celeste in tempo reale al maxischermo in alta risoluzione e l'astrofisico risponderà ad ogni vostra domanda con aneddoti e curiosità...

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com