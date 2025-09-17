Rotelli (FdI): “Grosseto protagonista con ministro Giuli”

“Fratelli d’Italia radicato e pronto a guidare la Toscana con Tomasi presidente”

Grosseto: “La visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Grosseto è un segnale chiaro: il Governo Meloni guarda con grande attenzione alla nostra provincia e alla Maremma, riconoscendone il valore unico in termini storici, culturali e identitari”. Così l’onorevole Mauro Rotelli, commissario provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, che oggi ha accolto il ministro Giuli insieme ai parlamentari grossetani Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, e ai candidati FdI al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto, Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti.

Nel corso della conferenza stampa, è stata ribadita da parte del Commissario: “l’importanza del lavoro fatto in questi anni dal Governo Meloni, che ha rimesso al centro la valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela delle comunità locali, sostenendo progetti concreti che danno prospettiva al futuro dei nostri territori”.

“Il nostro partito – prosegue Rotelli - oggi è una realtà ben radicata in tutta la provincia di Grosseto, con circoli strutturati, amministratori locali capaci e una classe dirigente giovane ma già preparata. Questo è il frutto di un lavoro costante di ascolto e presenza nei territori, che ci permette di essere vicini alle esigenze dei cittadini e pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

“Con la candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana abbiamo l’occasione storica di cambiare il destino di una regione che da decenni vive sotto il governo del Pd e della sinistra. Tomasi è un ottimo sindaco, amministratore competente e vicino alle persone: siamo certi che saprà fare altrettanto bene alla guida della Toscana. Fratelli d’Italia è pronto, con una squadra forte e radicata, a sostenere questa sfida decisiva per il futuro della nostra terra”, conclude Mauro Rotelli.