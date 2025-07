Rotary Massa M: Passaggio della Campana tutto femminile tra il Past President Anna Montemaggi e il nuovo presidente Patrizia Barbieri

Massa Marittima: Nella splendida cornice del Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, si è svolta nella serata del 5 luglio la cerimonia del passaggio della campana, che ha visto l’avvicendamento tra il Past President Anna Montemaggi in favore del nuovo presidente per l’annata 2025/2026 Patrizia Barbieri.

La serata è iniziata con lo spettacolo dei piccoli Sbandieratori della Compagnia Sbandieratori Musici, accompagnati da Rudi Renzi, rappresentante della Compagnia nonché Maestro delle bandiere, i quali dinanzi a tutti gli ospiti presenti hanno svolto con maestria affascinanti esibizioni.

Dopo il saluto a tutti i soci, alle autorità e agli ospiti presenti da parte del Presidente Uscente Anna Montemaggi, è seguito il saluto da parte del nostro socio Carlo Paoli, Assistente del Governatore Uscente dell’anno rotariano 2024/2025.

A seguire, prima dell’inizio della cena, è stata la volta di un’emozionante sorpresa voluta dal Presidente incoming Patrizia Barbieri per il Presidente uscente Anna Montemaggi, per i membri del C D e per tutti i soci presenti, cioè l’esibizione della nostra socia, soprano, nonché Presidente della Commissione Distrettuale Alumni, Susanna Biagini, che ha deliziato tutti i commensali con la sua splendida voce sulle note di Con te partirò, di Andrea Bocelli.

Una canzone carica di significato, volta a esprimere un messaggio di continua collaborazione e sostegno reciproco, in nome della vera amicizia rotariana.

La serata è proseguita con le parole del Presidente Anna Montemaggi, che ha ringraziato tutto il Club per il costante supporto che ha ricevuto durante il suo anno, grazie al quale ha potuto realizzare numerosi progetti di grande successo.

Il suo anno è iniziato durante la stagione estiva 2024 con serate all’insegna dell’amicizia rotariana, ed è proseguita nel mese di settembre con la Visita ufficiale del Governatore al Club.

Degna di nota è stato anche l’evento del mese di ottobre, aperto alla cittadinanza e con la partecipazione delle scuole medie superiori di Massa Marittima, riguardante l’End Polio Now con la partecipazione dell’attore Giacomo Moscato, che ha messo in scena uno spettacolo dedicato ad Ulisse, il cui ricavato è stato versato per l’eradicazione della Polio.

Molteplici sono state le collaborazioni con le scuole durante questo anno rotariano, come ad esempio l’evento “Voce alle Professioni - Orientamento alla definizione del proprio Progetto di vita” finalizzato all’orientamento dei ragazzi della scuola media e l’evento che ha visto la consegna di un Drone all’Istituto Superiore Bernardino Lotti, accompagnato da uno spettacolo teatrale dell’attore Moscato da titolo “VOLA SOLO CHI OSA FARLO”.

Successivamente si è concretizzato il progetto del District Grant con la consegna di 7 televisori al Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Misericordia di Massa Marittima e anche il bellissimo evento ragguardante la Festa della Bandiera, svolto il 7 gennaio 2025 presso Casa Mater Ecclesiae, in collaborazione con i club dell’Area Maremma 1 e Maremma 2.

Anche il mese di aprile è stato un mese di grandi successi grazie all’evento dell’Amicizia tra i popoli – Azione internazionale che ha visto il Club Gemello di Blois Sologne fare visita al nostro Club, ma soprattutto grazie alla costituzione del primo Rotaract nella storia del Rotary Club di Massa Marittima.

Questi e molti altri sono stati i progetti portati a termine con successo dal Presidente Montemaggi, che ha concluso il suo intervento con un augurio al suo successore, cioè quello di proseguire su questa rotta, fatta di amicizia, unione e costante partecipazione alla vita del Rotary Club così da continuare a raggiungere insieme importanti traguardi.

“Il futuro non è un regalo, è una conquista” conclude il Presidente, un motto di John Fitzgerald Kennedy che ciascuno di noi dovrebbe far proprio, in particolare le nuove generazioni.

Durante la serata è stato consegnato il PHF (Paul Harris Fellow) alla socia Barbara Fiorini, Assistente del Governatore per l’anno rotariano 2025/2026, che non solo ha guidato il nostro club l’anno passato con grande dedizione, ma è riuscita a recuperare la partecipazione dei soci all’interno del Club, notevolmente diminuita a causa della pandemia.

Infine, al termine della serata, è avvenuto il significativo momento del passaggio del Collare tra i Presidenti, che ha dato inizio ufficialmente alla nuova Presidenza con a capo Patrizia Barbieri.

Il nuovo Presidente ha salutato i presenti citando le parole del Presidente del Rotary International Francesco Arezzo, il quale sulla base del motto di quest’anno UNITI PER FARE DEL BENE, ha dichiarato: “...perché dietro ogni sforzo rotariano di successo, ogni nuovo socio accolto, ogni sfida globale vinta, ci sono due cose che contano di più: amicizia e fiducia…E così che costruiamo club forti. E così che creiamo partnership significative e trasformiamo i problemi globali in soluzioni locali. È anche il modo in cui siamo dei leader, non attraverso titoli o applausi, ma con umiltà, umanità e cuore. Ma voglio essere onesto con voi: questo tipo di leadership non è sempre facile. Siamo umani e, dobbiamo dirlo, facciamo degli errori. A volte non siamo d'accordo, ma nel Rotary siamo chiamati a qualcosa di più grande.”

E ancora ha citato un ulteriore frase del Presidente Arezzo: “Quest'anno, vi chiedo di essere dei leader animati da questo spirito. Di far crescere il Rotary attraverso le relazioni. Di rendere i vostri club più accoglienti, più flessibili, più aperti a nuove idee. Di pensare in grande, ma anche di pensare oltre l'anno”.

Per il Presidente dell’anno rotariano 2025/2026 Patrizia Barbieri sono parole fondamentali, di grande valore da cui partire e riflettere, dichiarando appunto che l’obiettivo principale della sua annata sarà quello di spronare all’amicizia, alla fiducia e al rispetto reciproco tra i soci.

In questo modo si potrà creare un ambiente di Club forte ed equilibrato, in grado di dar vita ai dei progetti a lungo termine, che potranno essere sviluppati anche negli anni futuri come ad esempio il progetto del District Grant, che ha ricevuto la sovvenzione da parte del Distretto per la realizzazione di un Parco nella zona della Scuola Don Curzio Breschi di Massa Marittima, che potrà essere oggetto negli anni successivi di ulteriori progetti, grazie proprio a delle solide basi costruite su collaborazione e amicizia reciproca.