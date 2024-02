Rotary Club Follonica: Successo nella Giornata di Raccolta Farmaci

Follonica: Nella giornata di sabato 10 febbraio i soci del Rotary Club di Follonica hanno partecipato come volontari alla Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata da Banco Farmaceutico nella settimana dal 06 al 12 di febbraio. L’iniziativa si è svolta sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e col patrocinio di AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

E’ la prima volta che il Club di Follonica partecipa a questa importante iniziativa volta ad aiutare persone in difficoltà “perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi”. Si tratta di un’iniziativa a livello nazionale per la raccolta di farmaci da devolvere ad associazioni di volontariato – nel nostro caso la Croce Rossa Italiana sede di Grosseto – in grado di offrire gratuitamente cure e farmaci ai più bisognosi. Secondo un rapporto recentemente pubblicato 1,6 milioni di famiglie in Italia vivono in povertà sanitaria ovvero sono impossibilitate ad acquistare farmaci. Il fabbisogno, segnalato a Banco Farmaceutico dalle associazioni impegnate su tutto il territorio nazionale, è di oltre un milione di farmaci da banco, quali antifebbrili, analgesici, medicinali pediatrici, antidolorifici ed antistaminici. I soci del Rotary Club di Follonica hanno quindi deciso di dare il proprio contributo presso la Farmacia Salus di via della Repubblica al fine di informare i propri concittadini dell’importanza dell’iniziativa. Nelle farmacie di Grosseto e provincia che hanno aderito, sono state raccolte circa 1800 confezioni di farmaci.

Nonostante il tempo inclemente la città di Follonica ha risposto: “PRESENTE!” con estrema generosità e il Rotary Club di Follonica ringrazia tutti i cittadini per la sentita partecipazione all’iniziativa.